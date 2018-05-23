«Праздник не для фанатов, а для УЕФА»: болельщики возмущены организацией финала Лиги чемпионов в Киеве
- Reuters
- © Dylan Martinez
Финал такого крупного турнира, как Лига чемпионов, всегда становится настоящим праздником для каждого любителя футбола. Однако на организаторов этого важнейшего события ложится большая ответственность, с которой они не всегда могут справиться. Так, болельщики «Ливерпуля» и «Реала» столкнулись с большими проблемами, даже не успев прибыть в Киев, где в этом году и состоится решающая встреча.
Завышенные цены на билеты, а также отсутствие необходимого количества авиарейсов — лишь часть препятствий на пути фанатов в столицу Украины. Зачастую ситуацию не спасает даже раннее бронирование.
Начо Виньоте, болельщик «Реала» с 18-летним стажем, позаботился о своём маршруте до Киева ещё в сентябре, когда не было известно, выйдут ли «сливочные» в финал Лиги чемпионов. Цена его билета из Мадрида на тот момент составляла $118. Сообщается, что на данный момент эта сумма достигла $627.
«Я забронировал посадочное место в самолёте за несколько месяцев на тот случай, если мой любимый клуб попадёт в финал. Если нет, то я просто отдохну в новом для меня месте», — рассказал Виньоте в интервью CNN.
Похожая проблема коснулась и британских болельщиков. Перелёт из Лондона в Киев на время проведения финального поединка будет стоить $1633, хотя тот же самый рейс, но несколькими днями позднее обойдётся в $359.
Другой способ избежать необоснованной траты средств — передвижение на наземном транспорте. На подобное путешествие длиной в два дня ради своего клуба решился болельщик мерсисайдцев Гарет Робертс.
«Выезд из Ливерпуля запланирован на два часа ночи в четверг. Проедем через территорию Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши и примерно за 160 км до Киева остановимся в хостеле, где примем душ, отдохнём четыре часа — и снова в путь. По нашим подсчётам, в Киев мы должны прибыть в восемь утра в день матча, а в три часа ночи уже начать обратную дорогу», — рассказал о своём маршруте Робертс.
Однако сильно сэкономить этот вариант всё же не позволит. Затраты сделавших свой выбор в пользу наземного транспорта составят $1345.
Авиакомпании связывают повышение цен на билеты с несколькими факторами, главными из которых являются загруженность сразу нескольких популярных европейских направлений и нехватка самолётов в связи со школьными каникулами, а также с проведением в этот период ещё одного крупного спортивного мероприятия — Гран-при «Формулы-1» в Монако.
«Дополнительные рейсы для болельщиков способствовали росту затрат компаний-перевозчиков, что, в свою очередь, повлияло на цены на посадочные места. Мы никоим образом не пытаемся нажиться на любителях футбола, пожелавших попасть в Киев», — заявили представители туристического агентства Thomas Cook, официального партнёра «Ливерпуля».
Ещё одной проблемой является небольшая пропускная способность международного аэропорта Борисполь, который не сможет принять все запланированные чартерные рейсы из Киева в Ливерпуль и Мадрид.
Из-за этого при планировании путешествия некоторые любители футбола отдали предпочтение рейсам через Минск, откуда им придётся добираться до столицы Украины своим ходом.
Кроме того, болельщики столкнулись с проблемами размещения. Так, ночь в одной из столичных гостиниц 26 мая будет стоить $1155, в то время как тот же номер уже 2 июня обойдётся постояльцам всего в $21. К завышению цен прибавляется острая нехватка мест, так как многие болельщики позаботились о своём проживании на время финала Лиги чемпионов заранее. Кроме того, отели не всегда могут гарантировать нормальное функционирование систем бронирования в связи с огромным наплывом посетителей сайтов.
Подобная история произошла с болельщицей мадридского клуба Марией Гарсия-Мейя Сид. Женщина заплатила дополнительную сумму, чтобы обеспечить себе проживание в апартаментах в Киеве. Однако через некоторое время оказалось, что из-за сбоя в системе её бронь была отменена. На момент обнаружения ошибки те же апартаменты можно было снять за сумму, в пять раз превышающую начальную цену.
«У меня было чувство полной безысходности. Вся радость от того, что я вскоре увижу любимую команду в финале, сразу испарилась», — цитирует The New York Times фанатку «Реала».
К счастью для болельщицы, о её истории стало известно журналистам англоязычной газеты Kyiv Post. Они предоставили ей и её друзьям бесплатное проживание на время финала Лиги чемпионов.
Это не единственный случай проявления гостеприимства жителями Украины. Некоторые из них создали в социальных сетях специализированные сообщества, где каждый желающий может оставить объявление о бесплатном жилье, которое он готов предоставить гостям украинской столицы.
Однако если фанат футбола решил вопрос с перелётом и проживанием, это не значит, что он не столкнётся с проблемой нехватки билетов на финальный поединок.
Вместительность спортивного комплекса «Олимпийский» составляет 70 тыс. человек, но каждому клубу было предоставлено по 16 626 билетов, что вызвало возмущение болельщиков с обеих сторон.
«В финале Лиги чемпионов сразятся два популярнейших клуба, а их самые преданные болельщики останутся в стороне от этого особенного момента. Многие пострадают от того, что организаторы не выбрали город с подходящей инфраструктурой», — добавил фанат с 28-летним стажем Робертс.
Однако не все счастливчики, получившие право приобрести билеты, были согласны выкупить свои места на стадионе в связи с тем, что цены в интернете варьируются от $672 до $5382, в том числе на официальном сайте УЕФА.
«Огромный бюджет организации составляют телевизионные продажи и спонсорские договорённости. Какое право они имеют требовать с простых болельщиков подобные суммы?» — выразили своё недовольство ценовой политикой представители фанатского движения «Ливерпуля».
С этим мнением солидарен и Начо Виньоте.
«Цены всегда зависят от места проведения матча, поэтому финал Лиги чемпионов стоило организовать где-нибудь в Центральной Европе. Сейчас настоящие поклонники футбола вынуждены оставаться дома или тратить слишком большие суммы. В результате мы имеем праздник не для фанатов, а для УЕФА», — подводит итог испанец.
Представители союза заверили болельщиков, что они всегда с особой тщательностью подходят к выбору города, принимающего финал Лиги чемпионов, поскольку в Европе не так много мест, которые соответствуют всем требованиям. В связи с этим обсуждается перспектива проведения финалов подобных турниров на других континентах. В частности, речь идёт о Нью-Йорке, Майами или Дохе.
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