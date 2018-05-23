«Праздник не для фанатов, а для УЕФА»: болельщики возмущены организацией финала Лиги чемпионов в Киеве

Любители футбола столкнулись с многочисленными организационными проблемами в преддверии финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», который пройдёт в Киеве. Завышенные цены на билеты, отсутствие мест в гостиницах, нехватка авиарейсов в украинскую столицу могут привести тому, что трибуны стадиона «Олимпийский» не будут заполнены до отказа.

Финал такого крупного турнира, как Лига чемпионов, всегда становится настоящим праздником для каждого любителя футбола. Однако на организаторов этого важнейшего события ложится большая ответственность, с которой они не всегда могут справиться. Так, болельщики «Ливерпуля» и «Реала» столкнулись с большими проблемами, даже не успев прибыть в Киев, где в этом году и состоится решающая встреча.

Завышенные цены на билеты, а также отсутствие необходимого количества авиарейсов — лишь часть препятствий на пути фанатов в столицу Украины. Зачастую ситуацию не спасает даже раннее бронирование.

Начо Виньоте, болельщик «Реала» с 18-летним стажем, позаботился о своём маршруте до Киева ещё в сентябре, когда не было известно, выйдут ли «сливочные» в финал Лиги чемпионов. Цена его билета из Мадрида на тот момент составляла $118. Сообщается, что на данный момент эта сумма достигла $627.

«Я забронировал посадочное место в самолёте за несколько месяцев на тот случай, если мой любимый клуб попадёт в финал. Если нет, то я просто отдохну в новом для меня месте», — рассказал Виньоте в интервью CNN.

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Похожая проблема коснулась и британских болельщиков. Перелёт из Лондона в Киев на время проведения финального поединка будет стоить $1633, хотя тот же самый рейс, но несколькими днями позднее обойдётся в $359.

Другой способ избежать необоснованной траты средств — передвижение на наземном транспорте. На подобное путешествие длиной в два дня ради своего клуба решился болельщик мерсисайдцев Гарет Робертс.

«Выезд из Ливерпуля запланирован на два часа ночи в четверг. Проедем через территорию Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши и примерно за 160 км до Киева остановимся в хостеле, где примем душ, отдохнём четыре часа — и снова в путь. По нашим подсчётам, в Киев мы должны прибыть в восемь утра в день матча, а в три часа ночи уже начать обратную дорогу», — рассказал о своём маршруте Робертс.

Однако сильно сэкономить этот вариант всё же не позволит. Затраты сделавших свой выбор в пользу наземного транспорта составят $1345.

Авиакомпании связывают повышение цен на билеты с несколькими факторами, главными из которых являются загруженность сразу нескольких популярных европейских направлений и нехватка самолётов в связи со школьными каникулами, а также с проведением в этот период ещё одного крупного спортивного мероприятия — Гран-при «Формулы-1» в Монако.

«Дополнительные рейсы для болельщиков способствовали росту затрат компаний-перевозчиков, что, в свою очередь, повлияло на цены на посадочные места. Мы никоим образом не пытаемся нажиться на любителях футбола, пожелавших попасть в Киев», — заявили представители туристического агентства Thomas Cook, официального партнёра «Ливерпуля».

Ещё одной проблемой является небольшая пропускная способность международного аэропорта Борисполь, который не сможет принять все запланированные чартерные рейсы из Киева в Ливерпуль и Мадрид.

Из-за этого при планировании путешествия некоторые любители футбола отдали предпочтение рейсам через Минск, откуда им придётся добираться до столицы Украины своим ходом.

Кроме того, болельщики столкнулись с проблемами размещения. Так, ночь в одной из столичных гостиниц 26 мая будет стоить $1155, в то время как тот же номер уже 2 июня обойдётся постояльцам всего в $21. К завышению цен прибавляется острая нехватка мест, так как многие болельщики позаботились о своём проживании на время финала Лиги чемпионов заранее. Кроме того, отели не всегда могут гарантировать нормальное функционирование систем бронирования в связи с огромным наплывом посетителей сайтов.

Подобная история произошла с болельщицей мадридского клуба Марией Гарсия-Мейя Сид. Женщина заплатила дополнительную сумму, чтобы обеспечить себе проживание в апартаментах в Киеве. Однако через некоторое время оказалось, что из-за сбоя в системе её бронь была отменена. На момент обнаружения ошибки те же апартаменты можно было снять за сумму, в пять раз превышающую начальную цену.

«У меня было чувство полной безысходности. Вся радость от того, что я вскоре увижу любимую команду в финале, сразу испарилась», — цитирует The New York Times фанатку «Реала».

К счастью для болельщицы, о её истории стало известно журналистам англоязычной газеты Kyiv Post. Они предоставили ей и её друзьям бесплатное проживание на время финала Лиги чемпионов.

Это не единственный случай проявления гостеприимства жителями Украины. Некоторые из них создали в социальных сетях специализированные сообщества, где каждый желающий может оставить объявление о бесплатном жилье, которое он готов предоставить гостям украинской столицы.

Однако если фанат футбола решил вопрос с перелётом и проживанием, это не значит, что он не столкнётся с проблемой нехватки билетов на финальный поединок.

Вместительность спортивного комплекса «Олимпийский» составляет 70 тыс. человек, но каждому клубу было предоставлено по 16 626 билетов, что вызвало возмущение болельщиков с обеих сторон.

«В финале Лиги чемпионов сразятся два популярнейших клуба, а их самые преданные болельщики останутся в стороне от этого особенного момента. Многие пострадают от того, что организаторы не выбрали город с подходящей инфраструктурой», — добавил фанат с 28-летним стажем Робертс.

Однако не все счастливчики, получившие право приобрести билеты, были согласны выкупить свои места на стадионе в связи с тем, что цены в интернете варьируются от $672 до $5382, в том числе на официальном сайте УЕФА.

«Огромный бюджет организации составляют телевизионные продажи и спонсорские договорённости. Какое право они имеют требовать с простых болельщиков подобные суммы?» — выразили своё недовольство ценовой политикой представители фанатского движения «Ливерпуля».

С этим мнением солидарен и Начо Виньоте.

«Цены всегда зависят от места проведения матча, поэтому финал Лиги чемпионов стоило организовать где-нибудь в Центральной Европе. Сейчас настоящие поклонники футбола вынуждены оставаться дома или тратить слишком большие суммы. В результате мы имеем праздник не для фанатов, а для УЕФА», — подводит итог испанец.

Представители союза заверили болельщиков, что они всегда с особой тщательностью подходят к выбору города, принимающего финал Лиги чемпионов, поскольку в Европе не так много мест, которые соответствуют всем требованиям. В связи с этим обсуждается перспектива проведения финалов подобных турниров на других континентах. В частности, речь идёт о Нью-Йорке, Майами или Дохе.