«Турнир принесёт только положительные перемены»: экс-игрок «Интера» Кордоба о ЧМ-2018, шансах Колумбии и победном духе

Если сборная России выйдет из группы на домашнем чемпионате мира по футболу, это пойдёт на пользу всему турниру и поддержит энтузиазм среди российских болельщиков. Такое мнение в интервью RTД высказал бывший игрок сборной Колумбии и миланского «Интера» Иван Кордоба. Он также рассказал, чего ждёт от своей национальной команды на предстоящем мундиале, как собирается за неё болеть и какой эпизод в карьере сделал его звездой на родине.

— Что вы уже успели посмотреть в России?

— Сейчас я знакомлюсь с Самарой. Именно здесь нашей сборной предстоит сыграть очень ответственный матч с Сенегалом. Этот город тщательно готовится к проведению чемпионата мира, и жители испытывают небывалый подъём. Я даже встретил компанию колумбийцев, они были очень воодушевлены. Думаю, это будет грандиозно, потому что люди с таким нетерпением ожидают этого события.

— Это ваш первый визит в Россию?

— Это первый более или менее спокойный приезд, когда есть возможность побыть наблюдателем. Раньше я приезжал с командой и мысленно был на игровом поле. Из отеля нас везли сразу в аэропорт, все мысли были заняты матчем, нам даже некогда было смотреть по сторонам, мы думали только о предстоящей игре. Теперь другое дело. Теперь я могу посмотреть город, узнать о его жителях и даже попробовать какие-то новые блюда. Тогда мы ели только то, что было предписано нашим диетологом.

— Вы приедете и на чемпионат мира?

— Надеюсь, что смогу приехать и поддержать сборную Колумбии с трибуны, вселить в игроков победный дух.

— Как вы оцениваете подготовку России к чемпионату мира?

— Это прекрасное событие для любой страны. Чемпионат мира должен принести только положительные перемены. И я чувствую позитивный настрой среди населения: люди с нетерпением ждут начала чемпионата, очень хотят погрузиться в этот праздник. Вижу, что приготовления идут вполне успешно и Россия сможет завершить к сроку все работы по логистике, чтобы достойно провести турнир.

— В каком состоянии сейчас находится сборная Колумбии?

— Я высоко оцениваю состояние команды. Сейчас главное, чтобы все игроки приехали в хорошей физической форме. Потом уже понадобится огромный опыт тренера Хосе Нестора Пекермана и его технического персонала в том, что касается поддержания физической формы футболистов во время сборов. У нас уже есть основной состав сборной, уже более или менее известны их имена. Остаётся только надеяться, что сборная приедет в добром здравии, и в таком случае я думаю, мы прекрасно покажем себя на чемпионате.

— Чего ждут колумбийские болельщики? Какой результат они сочтут хорошим, какие требования предъявляют к сборной?

— Люди ждут, что сборная улучшит прошлый результат, когда она дошла до четвертьфинала. Об этом говорят все в Колумбии. Человек, имеющий опыт в футболе, знает, что хороший результат нелегко повторить. Но если есть хорошая сборная, это внушает надежду. Ты знаешь, что на каждой линии, на каждой позиции стоят хорошие игроки. И это позволяет надеяться на нечто большее, чем четвертьфинал.

— Что вы думаете о группе, в которой оказалась Колумбия?

— Это сложная группа, потому что все сборные примерно одного уровня. Например, сборная Польши обладает большим опытом выступлений на чемпионате мира. Для Японии, если не ошибаюсь, это будет шестой чемпионат, как и для Колумбии. Самой неопытной командой в этом отношении, пожалуй, является Сенегал. Это самая молодая сборная, у игроков которой тем не менее есть опыт выступлений в Европе. Как мне кажется, это очень ровная группа. И всё станет более-менее ясно в первом матче. Я думаю, что на 50% всё определится в первом матче.

— То есть все соперники примерно одного уровня и поэтому самое главное — хорошо начать турнир?

— Это очень важно, потому что, получив очень хороший результат в первом матче, ты даже можешь позволить себе допустить серьёзную ошибку и потом выровнять ситуацию. А без этого ты уже полностью зависишь от того, как сыграют остальные сборные.

— Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич был уволен за два месяца до начала чемпионата мира из-за плохих результатов в товарищеских матчах. Как это скажется на выступлении азиатской команды?

— Это очень странно, потому что тренер проделал большую работу на отборочном этапе и вывел сборную в финальную стадию. Бывает, что сборная плохо выступает накануне самого турнира, но когда он начинается, то команда «выстреливает» и добивается хороших результатов. Но мы не знаем ситуацию изнутри, не знаем динамику сборной и обстоятельства, которые привели руководство к такому решению. И я полагаю, что это решение было принято совместно с футболистами.

К чему это может привести? Возможно, на настрое сборной хорошо скажется появление опытного японского тренера, которого они выбрали на эту должность. Но также это может иметь и негативные последствия, потому что за два месяца до начала чемпионата тренеру трудно воплотить свои идеи относительно игры, стратегии, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату.

— С игроками такие вопросы обсуждают заранее или это становится для них сюрпризом?

— Я думаю, что в такой ситуации этот вопрос должен обсуждаться, потому что это радикальное, важное решение, которое может сильно повлиять на выступление команды и иметь значение для всей страны. В данный момент во всех странах мысли людей на 70—80% заняты чемпионатом мира. Иногда даже появляется политический подтекст, хотя политика и футбол никак не связаны между собой. Это непростое решение, и если его приняли, значит, это было необходимо.

— Аргентина сменила трёх тренеров, чтобы попасть в финальную стадию…

— Именно так. Но я думаю, что это своевременные решения, которые помогают переломить ход событий и добиться нужного результата.

— Колумбия в состоянии выйти из группы, не так ли?

— Да. Но в зависимости от того, выйдет она с первого или со второго места, в 1/8 финала может выпасть играть с Англией или Бельгией. Чем дальше, тем сложнее. Но ничего не поделаешь. В чемпионате мира принимают участие сильнейшие сборные, и ты не можешь выбирать. В группе после первого матча можно как-то варьировать, придерживать игроков, давать возможность поиграть тем или иным футболистам в зависимости от результатов других сборных, но, когда ты выходишь из группы, каждый матч всё равно что финальный.

— Что вы думаете о решении расширить число участников чемпионата мира до 48 команд?

— Мне трудно это себе представить. Но это станет шансом для сборных, которые обычно считаются отстающими. У новых стран появится возможность пережить праздник, которым является чемпионат мира, ведь иногда команды выбывают из-за одного очка, одного гола. Что-то может случиться буквально в последний день, после удачно сыгранных матчей. Это же замечательно! Это новый опыт. Посмотрим, что нам принесёт чемпионат мира в таком формате.

— В таком случае, например, Чили бы не осталась за бортом мундиаля…

— Именно. В Чили есть выдающиеся игроки. Хотелось бы всех их видеть на чемпионате. С нашей командой это тоже случалось. Мы не проходили отбор из-за одного гола. Надеюсь, сейчас представится шанс сборным, которые могли бы заслужить участие в чемпионате благодаря их игре в отборочных матчах, но выбывали по результатам последнего матча.

— Каковы шансы российской сборной на домашнем чемпионате мира?

— России попалась довольно сложная группа. Но я всегда считал, что, когда ты являешься хозяином, у тебя есть ещё один игрок на поле — все эти болельщики, которые тебя поддерживают. Это большая ответственность, с которой не так просто справиться. Но желание оправдать надежды тех людей, которые поддерживают тебя, может привести к удивительным результатам. Как говорится, во благо самого чемпионата было бы отлично, если бы Россия вышла из группового этапа, потому что это бы поддержало энтузиазм во всей стране и желание следить за чемпионатом.

— Какой был первый чемпионат мира, который вы запомнили?

— У меня есть некоторые обрывочные воспоминания с чемпионата 1986 года, помню 1990 год, но не очень подробно, хотя атмосфера и гимн тогда были одними из самых красивых, какие только бывали на чемпионатах. Со всех последующих турниров помню почти всё.

— Когда вы впервые болели за команду?

— Италия-1990. Когда играла наша сборная, особенно в том великом матче с ФРГ, благодаря которому мы вышли в 1/8 финала. Тогда был восхитительный гол Фредди Ринкона. Вся Колумбия пела в тот момент: те, у кого был телевизор, у кого не было, кто слушал репортаж по радио. Все следили за этим матчем. Колумбия взяла мяч, пошла последняя минута, матч почти заканчивался, но футболисты не отказались от этой попытки, это всегда было характерной чертой нашей сборной, и так они забили мяч и подарили нам эту невероятную радость.

— Впоследствии вы сами стали играть за сборную и в 2001 году вы завоевали Кубок Америки, который к тому же проводился в вашей стране.

— Да, это было нечто особенное! Мы говорили себе: если не сейчас, когда нас активно поддерживают 45 миллионов человек, нам будет очень трудно победить в других обстоятельствах. Мы сделали всё, что могли, и даже больше. Думаю, нам очень помогла эта позитивная энергия болельщиков. Нам удалось провести практически идеальный Кубок Америки, мы пропустили наименьшее количество мячей, у нас был главный бомбардир турнира, мы выиграли все матчи и увенчали этот домашний чемпионат победой над Мексикой в очень сложном матче. К счастью, мы смогли подарить Колумбии этот титул, который она вполне заслужила!

— Какие у вас воспоминания о финале? Как часто вы вспоминаете тот финальный матч против Мексики?

— Мне каждый год об этом напоминают болельщики. Мне очень приятно, когда мне присылают видео того гола. Меня это действительно очень трогает. Каждый раз, когда меня спрашивают, что я чувствовал в тот момент, я отвечаю, что не могу сказать, потому что это невозможно описать словами. Даже не знал, что делать: обнять ли каждого болельщика, обнять ли товарищей по команде, пробежать ли десять раз вокруг футбольного поля. Единственное, что пришло в голову — броситься на газон и радоваться вместе с товарищами по команде, в какой-то момент я уже не мог дышать, потому что ребята навалились на меня как гора. В тот момент я подумал: «Ну вот, теперь можно умереть спокойно».

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