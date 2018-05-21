Трофей для «Челси», возвращение «Интера» в ЛЧ и прощание с тремя легендами: итоги футбольных выходных в Европе

«Челси» стал обладателем Кубка Англии, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед». Андрес Иньеста провёл последний матч за «Барселону», Фернандо Торрес попрощался с «Атлетико», а Джанлуиджи Буффон покинул «Ювентус». «Интер» в последний момент смог пробиться в Лигу чемпионов, в которой не выступал уже семь лет, а «Бавария» уступила «Айнтрахту» в финале Кубка Германии, отдав трофей своему будущему главному тренеру Нико Ковачу. О главных событиях выходных ведущих европейских чемпионатов — в материале RT.

Англия. Первое кубковое поражение Моуринью

Спустя неделю после заключительного тура чемпионата страны в Англии был разыгран последний трофей. В битве за Кубок Англии сошлись извечные соперники — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды вряд ли могут занести себе в актив нынешний сезон. Манкунианцы проиграли борьбу за победу в Премьер-лиге своим соседям из «Сити» и позволили тем установить новый рекорд по разнице очков между первой и второй командой первенства. А лондонцы и вовсе заняли лишь пятое место и во второй раз за последние три года остались без Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче записал на свой счёт Эден Азар. На 22-й минуте бельгиец совершил рейд в штрафную соперника, но был сбит Филом Джонсом. Защитник не дотянулся до мяча и влетел в ноги полузащитника противника, а главный арбитр встречи Майкл Оливер без сомнений указал на точку. Пострадавший сам вызвался исполнять одиннадцатиметровый и уверенно переиграл Давида де Хеа.

«Аристократы» поспешили отойти на свою половину поля и позволили подопечным Жозе Моуринью раз за разом проводить опасные атаки. На 62-й минуте им даже удалось послать мяч в сетку ворот Тибо Куртуа. Виновник первого гола Джонс пробил головой, а Алексис Санчес сыграл на добивании. Однако линейный арбитр разглядел положение вне игры и отменил взятие ворот.

В оставшееся время «Манчестер Юнайтед» имел шансы сравнять счёт, но Куртуа сохранил свои ворота в неприкосновенности и принёс «Челси» первый трофей в сезоне. Лондонцы смогли скрасить впечатление от неудач в чемпионате и Лиге чемпионов, а Моуринью впервые в карьере проиграл кубковый финал в Англии. Ранее его коллективы ни разу не оступались в решающих матчах за Кубок и Суперкубок страны, а также за Кубок Лиги.

После матча произошёл забавный эпизод, когда во флеш-интервью Моуринью оговорился и сказал, что он тренирует клуб «Челси Юнайтед». Его воспоминания о бывшей команде оказались ещё свежими.

Испания. Неудачный дебют сына Зидана и прощание с легендами

Одной из главных интриг последнего тура чемпионата Испании оставалась борьба за второе место между двумя мадридскими клубами. Чтобы обойти «Атлетико», «Реалу» было необходимо обыгрывать в гостях «Вильярреал» и надеяться на поражение своего оппонента от «Эйбара».

Отличной новостью для «Реала» стало возвращение в строй после травм защитника Даниэля Карвахаля и лучшего бомбардира команды Криштиану Роналду. Португалец получил повреждение в игре с «Севильей», но сумел не только выйти на поле в заключительной игре Примеры, но и отметиться голом. Форвард ударом головой замкнул подачу Марсело с левого фланга и забил свой 26-й мяч в нынешнем чемпионате. К этому времени королевский клуб уже вёл в счёте. Пятый раз за последние четыре встречи отличился Гарет Бейл.

Но главным событием стало появление в воротах «Реала» сына Зинедина Зидана — Луки. Недавно отметивший своё 20-летие голкипер провёл свой дебютный матч за клуб, но не лучшим образом воспользовался доверием отца. Сначала он не справился с дальним ударом Рохеля Мартинеса, а после грубо ошибся на выходе, позволив Самуэлю Кастильехо сравнять счёт за пять минут до конца основного времени. Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев со скамейки запасных наблюдал за встречей со своей бывшей командой, так и не появившись на поле.

«Атлетико» мог уже не беспокоиться за результат и спокойно организовать проводы одного из лучших игроков в своей истории — Фернандо Торреса. Нападающий провёл свой последний матч в составе мадридцев и отметился дублем — этого как раз хватило, чтобы не потерпеть поражение из-за удаления Лукаса-Франсуа Эрнандеса. Чемпион мира пока не объявлял, где продолжит карьеру, его пути с родной командой уже точно разошлись во второй раз.

Pretty great: Fernando Torres scores in his final game for his boyhood club, Atlético Madrid pic.twitter.com/xCnsypGZCR — Grant Wahl (@GrantWahl) 20 мая 2018 г.

Ещё более пышными оказались проводы Андреса Иньесты из «Барселоны». Девятикратный чемпион Испании и четырёхкратный победитель Лиги чемпионов покинул клуб после 16 безукоризненных сезонов в составе каталонцев. Последним для Иньесты стал матч с клубом «Реал Сосьедад». «Барселоне», в отличие от «Атлетико», удалось по случаю знаменательного события отпраздновать победу. Фелипе Коутиньо красиво обыграл защитников и пробил в дальний угол, и мяч от штанги залетел в сетку — этот гол стал единственным в игре.

Самый результативный матч тура прошёл на стадионе «Балаидос», где «Сельта» принимала «Леванте». Команды на двоих забили шесть мячей, а форварды хозяев Максимилиано Гомес и Яго Аспас отметились дублями. Это и предопределило исход встречи, в которой обе команды не имели турнирной мотивации.

«Севилья», бывший соперник «Спартака» по группе Лиги чемпионов, завершила сезон минимальной победой над «Алавесом» и заняла седьмое место. В следующем сезоне подопечные Хоакина Капарроса выступят в Лиге Европы.

Италия. Буффон покидает «Ювентус»

Обычно заключительный тур любого футбольного чемпионата проводится в один день, но в Италии было решено сделать исключение для одного из двух матчей, которые были главными событиями последних игровых выходных. 38-й тур предваряла игра «Ювентуса» и «Вероны», которая должна была стать последней в составе туринской команды для иконы всего итальянского футбола — вратаря Джанлуиджи Буффона.

Выиграв 11-й титул чемпиона Италии, Буффон решил сменить обстановку, но карьеру пока не завершает. Тем не менее в Турине царила такая грустная атмосфера, словно великий вратарь решил уйти на пенсию. Скромной «Вероне» не удалось омрачить это событие, и пока Буффон не был заменён на 63-й минуте, мяч в его воротах так и не побывал. Только после появления Карло Пинсольо гостям удалось зафиксировать окончательный счёт — 2:1. Но эту игру будут помнить не из-за результата, а из-за пролитых слёз, которыми болельщики «Ювентуса» провожали свою легенду.

Другой сверхважный матч 38-го тура Серии А проходил в Риме. Местный «Лацио» принимал у себя «Интер», и двум командам предстояло разыграть между собой последнюю путёвку в Лигу чемпионов. Римлян устраивала даже ничья, миланцев — только победа.

Счёт открыл полузащитник «Интера» Иван Перишич, но забил он не в чужие ворота, а в свои — Адам Марушич своим ударом не только вынудил хорвата срикошетить, но и послал его в небольшой нокдаун. До перерыва команды обменялись голами (авторы — Данило Д'Амброзио и Фелипе Андерсон), так что «Лацио» сохранил победный счёт.

В последней четверти матч достиг кульминации. Сначала арбитры назначили пенальти в пользу «Интера» из-за игры рукой Сергея Милинковича-Савича, но после просмотра видео это решение было отменено. Но зато когда Стефан де Врей сбил Мауро Икарди, в необходимости назначить одиннадцатиметровый сомнений не было. Икарди точно пробил по воротам Томаса Стракоши и сравнял счёт. Тут же Сенад Лулич получил необязательную вторую жёлтую карточку в центре поля, и игроки «Лацио» остались вдесятером. «Интер» реализовал большинство так быстро, словно это был хоккейный матч. Матиасу Весино Фалеро удалось выскочить на удобную позицию, чтобы замкнуть удар со штрафного.

У «Лацио» ещё оставалось время, чтобы отыграться, но римляне им не воспользовались. Впервые за семь лет «Интер» сыграет в Лиге чемпионов. Компанию ему составит клуб «Рома», одержавший напоследок победу благодаря автоголу вратаря «Сассуоло» Джанлуки Педжоло. Другая столичная команда выступит в менее престижном еврокубке.

Для кого-то борьба за Лигу Европы тоже представляла интерес вплоть до последнего тура. Точнее, за путёвки в определённые стадии. «Милану» и «Аталанте» предстояло решить в заочном споре, кто отправится сразу в групповой этап, а кому придётся начинать путь со второго квалификационного раунда. Миланцы больше хотели избежать долгого отбора и разгромили «Фиорентину» со счётом 5:1. Патрик Кутроне оформил дубль, а Хакан Чалханоглу, который скоро сыграет со сборной России в товарищеском матче, забил мяч и отдал три голевые передачи. «Аталанте» уже было всё равно, как завершится её матч с «Кальяри», и борющийся за выживание клуб проявил настойчивость и отнял у фаворита три очка.

Германия. Первый трофей «Айнтрахта» за 30 лет

Как и в Англии, в Германии финальным аккордом сезона стал матч за Кубок страны, в котором встречались флагман немецкого футбола «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Мюнхенцы шестой раз подряд стали чемпионами страны, но в этом турнире были не так успешны. Начиная с 2012 года, они лишь трижды завоёвывали трофей, а в прошлом сезоне уступили в полуфинале будущему обладателю награды — дортмундской «Боруссии».

«Айнтрахт», второй год подряд добирающийся до финала Кубка Германии, был намерен со второй попытки прервать 30-летнюю серию без завоёванных трофеев. Последний успех франкфуртцев датируется 1988 годом, когда они в финале данного турнира переиграли «Бохум».

«Айнтрайхт» вышел на игру с «Баварией» как на последний бой и уже на 11-й минуте был вознаграждён за свои старания. Анте Ребич прорвался к штрафной титулованного соперника и мощным ударом отправил мяч в угол ворот Свена Ульрайха. Лишь в начале второго тайма мюнхенцы усилиями Роберта Левандовски смогли сравнять счёт, но на большее их не хватило. За девять минут до конца всё тот же Ребич оформил дубль, а итоговый счёт на 96-й минуте установил Мият Гачинович.

Причём в эпизоде со вторым голом Ребича судьям пришлось прибегнуть к помощи системы видеоповторов. Голевая атака началась с перехвата Кевина-Принса Боатенга, который коснулся мяча рукой. Однако арбитр встречи Феликс Цвайер не увидел в этом нарушения правил.

Матч завершился со счётом 3:1 и принёс «Айнтрахту» его первый трофей за последние 30 лет. А «Бавария» не смогла на победной ноте проститься с Юппом Хайнкесом. По окончании сезона 73-летний наставник снова покинет мюнхенский клуб и уступит место новоявленному обладателю Кубка Германии Нико Ковачу.

Франция. Неудачный финиш «Марселя»

В Лиге 1 главная интрига заключалась в распределении путёвок в Лигу чемпионов. Если «Монако» гарантировал себе минимум третье место и шанс пробиться в главный клубный турнир Европы через квалификацию, то за последнее вакантное место боролись «Лион» и «Марсель». Причём последним требовалось не только обыгрывать «Амьен», но и надеяться, что «ткачи» потеряют очки в игре с «Ниццей».

Свою задачу подопечные Руди Гарсии успешно выполнили, одержав победу со счётом 2:1, но итогового успеха не добились. На дубль форварда «Ниццы» Алессандро Плеа «Лион» ответил тремя точными ударами Мемфиса Депая и сохранил за собой заветную третью строчку. В следующем сезоне коллектив Бруно Женезио выступит в Лиге чемпионов, а финалист нынешнего розыгрыша Лиги Европы снова попытает счастья в данном турнире.

Компанию «Марселю» в Лиге Европы составят «Ренн» и «Бордо». Если подопечные Сабри Лямуши ещё за тур до конца гарантировали себе участие в турнире, то «Бордо» помогла осечка «Ниццы». Жирондинцы на выезде отправили четыре безответных мяча в ворота «Метца» и завоевали последнюю путёвку в еврокубки.

Чемпион Франции ПСЖ завершил сезон не на самой лучшей ноте. В концовке подопечные Унаи Эмери бросили играть и не смогли победить в последних четырёх встречах чемпионата. В заключительном туре они подарили одно очко «Кану» и спали его от понижения в классе. Сохранявшая шансы избежать стыковых матчей «Тулуза» обыграла «Генгам», но уступила одно очко в борьбе за 17-ю строчку.