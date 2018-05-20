Футболисты «Реал Сосьедада» устроили коридор почёта для Иньесты
Футболисты клуба «Реал Сосьедад» устроили коридор почёта для полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты перед матчем 38-го тура между командами в испанской Примере.
Данная встреча стала последней для Иньесты в составе каталонской команды. Хавбек объявил об уходе из клуба по окончании сезона.
11 players. 11 Young Ambassadors. 1 amazing experience!⁰#GoalsBeyondTheGame#GlobalGoals@RakutenArenapic.twitter.com/vW9q3BATJL— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» организовал коридор почёта для футболиста Торреса.
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