Футболисты «Реал Сосьедада» устроили коридор почёта для Иньесты

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Футболисты клуба «Реал Сосьедад» устроили коридор почёта для полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты перед матчем 38-го тура между командами в испанской Примере.

Данная встреча стала последней для Иньесты в составе каталонской команды. Хавбек объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» организовал коридор почёта для футболиста Торреса.

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