Футболисты «Реал Сосьедада» устроили коридор почёта для Иньесты

Футболисты клуба «Реал Сосьедад» устроили коридор почёта для полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты перед матчем 38-го тура между командами в испанской Примере.

Данная встреча стала последней для Иньесты в составе каталонской команды. Хавбек объявил об уходе из клуба по окончании сезона. 11 players. 11 Young Ambassadors. 1 amazing experience!⁰#GoalsBeyondTheGame#GlobalGoals@RakutenArenapic.twitter.com/vW9q3BATJL — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г. Ранее сообщалось, что «Атлетико» организовал коридор почёта для футболиста Торреса.