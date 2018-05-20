В фан-клубе болельщиков «Реала» прокомментировали ситуацию с отказом от билетов на финал ЛЧ

В официальном фан-клубе болельщиков «Реала» в России прокомментировали ситуацию с отказом от билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве.

«Мы сами едем на Украину и знакомы с этими проблемами. Крупные спортивные события вызывают приток туристов. В Киеве ужасные, нереальные цены на жильё. Снять номер на несколько ночей в двух- или трёхзвёздочном отеле обойдётся в сумму 150—600 тыс. рублей», — рассказал один из руководителей фан-клуба RT.

Он отметил, что подобные затраты являются большими и для испанских болельщиков.

«Я связывался с фанатами из Мадрида, которые признавались, что им очень дорого обойдётся даже сам перелёт в Киев. А завышенные цены на жильё окончательно перечеркнули их надежды на посещение матча», — добавил фанат.

Ранее в российском фан-клубе «Реала» рассказали, во сколько в среднем болельщику из России обойдётся посещение финала ЛЧ.