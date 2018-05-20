В российском фан-клубе «Реала» рассказали, во сколько в среднем болельщику из России обойдётся посещение финала ЛЧ

Один из руководителей официального фан-клуба болельщиков «Реала» в России рассказал, во сколько в среднем российскому болельщику обойдётся посещение финала Лиги чемпионов в Киеве.

«Из-за отсутствия прямого рейса в Киев в основном сначала летят в Минск, а уже потом в столицу Украины. Некоторые едут на поезде. Если не учитывать проживание, то поездка обойдётся в сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. С учётом того, что билеты обошлись членам фан-клуба в €70. Естественно, обычный болельщик не попадёт на стадион за такие деньги», — рассказал один из руководителей официального фан-клуба RT.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. фанатов «Реала» отказались от билетов на финал ЛЧ в Киеве.