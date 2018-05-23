«Локо» в первой корзине ЛЧ и «Спартак» без посева: с кем будут играть российские команды в еврокубках сезона-2018/19

В следующем сезоне еврокубков выступят шесть российских футбольных команд. «Локомотив» и ЦСКА пробились в групповой этап Лиги чемпионов, а «Спартак» должен пройти отборочную стадию турнира. «Краснодар» вошёл в число участников группового раунда Лиги Европы, а «Зенит» и «Уфа» постараются к нему присоединиться. RT рассказывает, каких соперников удастся избежать российским командам, а какие смогут достаться по итогам жеребьёвок.

Европейский клубный сезон в футболе практически завершился. Лишь в нескольких странах ещё пройдут финалы кубковых состязаний, последние туры национальных чемпионатов и утешительные турниры, в которых разыгрываются путёвки в еврокубки. Уже определены практически все участники Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также их клубные коэффициенты, которые будут учитываться при жеребьёвке отборочных и основных раундов.

Поэтому можно уже сейчас представить, что ждёт шесть российских клубов в грядущем еврокубковом сезоне и каких соперников они уже точно избегут в различных стадиях турниров, а с кем будет теоретическая возможность помериться силами.

«Локомотив» — среди лучших в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» удостоился чести попасть в первую корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Благодарить за это чемпионы России должны недавно принятое правило, по которому лучший посев получают действующие победители обоих еврокубков, а также сильнейшие команды первых шести лиг в таблице коэффициентов УЕФА. Россия как раз находится на шестой строчке, немного опережая Португалию.

«Локомотив» уже точно не сыграет на групповом этапе с «Атлетико», «Баварией», «Барселоной», «Ювентусом», ПСЖ и «Манчестер Сити». Восьмая команда первой корзины станет известна 26 мая — это будет либо «Реал», либо «Ливерпуль». Тот, кто проиграет в финале Лиги чемпионов, может стать соперником подопечных Юрия Сёмина.

Если бы брони для чемпионов России не существовало, то «Локомотив» оказался бы лишь в четвёртой корзине — сказывается небольшой и безуспешный опыт выступлений в еврокубках за последнее время, из которого сложился довольно низкий коэффициент (22,500). Чемпионы России тогда могли бы быть уверены, что не сыграют с «Интером» и «Хоффенхаймом».

Стоит отметить, что если УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы, то «Локомотив» не сыграет с донецким «Шахтёром», который получил путёвку во вторую корзину.

ЦСКА — третья корзина Лиги чемпионов

ЦСКА улучшил свои показатели по сравнению с прошлым сезоном — если год назад армейцы при жеребьёвке Лиги чемпионов попали в четвёртую корзину, то сейчас всё-таки заслужили более престижную третью благодаря коэффициенту (45,000). Впрочем, два года назад москвичи находились и в первой, когда становились чемпионом России.

Армейцы уже точно не сыграют с «Шальке», «Лионом», «Монако» и, вероятно, «Шахтёром». В третью корзину может попасть и «Ливерпуль», если он уступит в финале Лиги чемпионов «Реалу», а до группового этапа доберётся «Бенфика» или «Базель».

Если же «Ливерпуль» выиграет и попадёт в первую корзину, то опуститься в третью могут «Рома» и «Тоттенхэм» (в зависимости от того, преодолеет квалификацию кто-то один из пары «Бенфика» — «Базель» или обе команды). При определённых раскладах в третью корзину ещё могут пробраться «Брюгге» и «Галатасарай», уже имеющие путёвки в групповой этап.

«Спартак» — без посева в Лиге чемпионов

Московский «Спартак» начнёт выступление в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и будет идти по пути представителей лиг. Вместе с подопечными Массимо Карреры здесь сыграют ещё семь команд, то есть всего будет четыре пары соперников.

Хотя среди тех команд, которые уже дошли до этой стадии, «Спартак» занимает четвёртое место по личному коэффициенту (13,500), российскому клубу никак не удастся стать сеяной командой. Он уступает «Бенфике», киевскому «Динамо» и «Фенербахче», а также точно проиграет «Базелю», «Аяксу» и ПАОКу — один или два из этих клубов попадут в третий квалификационный раунд из второго. «Спартак» сможет обойти при жеребьёвке только «Стандарт», вице-чемпиона Чехии, который пока не определён, и «Штурм», если тот дойдёт до этого раунда.

Также по теме «Енисей» вместо «Анжи», «Амкар» остаётся: определились все участники нового сезона РФПЛ Красноярский «Енисей» впервые в истории выступит в Российской футбольной премьер-лиге. Команда Дмитрия Аленичева завоевала путёвку в...

Учитывая, что российским клубам вряд ли удастся сыграть с украинскими, потенциальными соперниками «Спартака» станут «Бенфика» или «Фенербахче», а также либо «Базель», либо «Аякс», либо ПАОК.

В раунде плей-офф у «Спартака» есть шанс заработать посев и получить соперника полегче. Но тогда все фавориты, которые обходили москвичей на более ранней стадии, должны завершить выступление и вылететь в Лигу Европы. Надеяться на это будет нецелесообразно. Вероятнее всего, и там «Спартаку» придётся соперничать с номинально более сильной командой.

Если «Спартак» пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов, то из-за своего крайне низкого коэффициента попадёт только в четвёртую корзину. Избежать встреч с «Интером», «Хоффенхаймом» и «Шахтёром» удастся, а остальные команды вполне могут попасть в группу к 10-кратным чемпионам России.

Если красно-белые потерпят поражение в отборе Лиги чемпионов, то им будет уготовано место в групповом этапе Лиги Европы. Говорить о том, какая корзина ждёт там москвичей, пока рано — определены всего лишь 15 участников из 48. Теоретически «Спартак» может даже оказаться в первой корзине, которая позволит избежать встреч с «Челси», «Арсеналом» и прочими топ-клубами Европы. Но такая вероятность крайне мала. Судя по тому, как формировался список участников в прошлые годы, «Спартак» окажется либо в третьей корзине, либо в четвёртой.

«Краснодар» — неизвестная корзина Лиги Европы

В групповой этап Лиги Европы уже попал «Краснодар». Определённый опыт выступлений в еврокубках у южного клуба есть, поэтому коэффициент у него не самый маленький (23,500). Утверждать точно, с кем «Краснодар» точно сыграет, а с кем нет, пока нельзя: как уже было сказано ранее, слишком много остаётся неразыгранных путёвок.

Тем не менее клуб Сергея Галицкого имеет реальные шансы попасть во вторую или третью корзину. Упасть в четвёртую придётся только при огромном невезении, если достойные Лиги чемпионов клубы вдруг станут массово терпеть поражения в отборе. В то же время попасть в первую корзину получится при невероятной удаче — если групповой этап наводнят команды с крошечными коэффициентами.

«Зенит» — фаворит квалификации Лиги Европы

«Зенит» начнёт еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда Лиги Европы и пойдёт по основному, нечемпионскому пути. Петербуржцы обладают самым высоким коэффициентом среди российских клубов (78,000), он довольно внушителен даже по меркам Лиги чемпионов. Так что проблем с жеребьёвкой у «Зенита» быть не должно.

Клуб из Санкт-Петербурга точно будет сеяным и в третьем квалификационном раунде, и в раунде плей-офф. Ему не придётся встречаться с такими известными командами, как «Севилья», «Базель», «Бешикташ», «Аякс», «Олимпиакос», «Спортинг», «Брага», если они окажутся на той же стадии, что и «Зенит».

Заодно российский клуб обеспечит себе попадание в первую корзину группового этапа, если до этой стадии получится добраться. Это значит, что встреч с «Арсеналом», «Челси» и «Байером» удастся избежать. Если предположить, что в групповом этапе Лиги Европы окажутся «Бенфика», «Севилья», «Базель», киевское «Динамо», «Аякс», «Ред Булл Зальцбург», «Олимпиакос» или «Бешикташ», то и они не приедут в Санкт-Петербург как минимум до плей-офф.

«Уфа» — скромный новичок еврокубков

«Уфа» дебютирует в еврокубках, так что её коэффициент будет довольно низким (10,676). Впрочем, для второго квалификационного раунда Лиги Европы, с которого стартует клуб из Башкортостана, это вполне обычный результат.

Уфимцы точно на первой для себя стадии окажутся сеяной командой, что позволит избежать встречи с «Севильей», «Бешикташем», «Брагой», «Стяуа» (если румыны не попадут сразу в третий квалификационный раунд), «АЗ Алкмаром», «Лейпцигом», «Бёрнли», «Риекой» (если тоже не перескочит сразу в следующий круг), «Аталантой», «Бордо» и сильным представителем Бельгии, где последняя путёвка в Лигу Европы пока не разыграна.

А вот дальше «Уфу» будут ждать серьёзные испытания. В третьем квалификационном раунде понадобятся уже более высокие коэффициенты, чтобы иметь приоритет при жеребьёвке. Велика вероятность, что дальше башкирскую команду будут ждать только более титулованные и сильные на бумаге соперники.