«Енисей» вместо «Анжи», «Амкар» остаётся: определились все участники нового сезона РФПЛ

Красноярский «Енисей» впервые в истории выступит в Российской футбольной премьер-лиге. Команда Дмитрия Аленичева завоевала путёвку в элитный дивизион по итогам переходных матчей с махачкалинским «Анжи». Место в РФПЛ на следующий сезон сохранил пермский «Амкар», победивший «Тамбов» в обеих встречах. Как проходила борьба за право играть среди сильнейших — в материале RT.

«Енисей» вышел в РФПЛ

«Анжи» завершил сезон в РФПЛ шестью поражениями подряд и двумя потерями в составе — вратарь Георгий Лория и защитник Сергей Брызгалов получили травмы ещё в матче 27-го тура против «Урала». Накануне первой встречи с «Енисеем» стало окончательно ясно, что они команде больше не помогут. Шансы махачкалинцев выстоять в противостоянии с амбициозными подопечными Дмитрия Аленичева стали ещё более призрачными.

Уже на 12-й минуте первого переходного матча в Красноярске вратарь «Анжи» Александр Будаков заработал повреждение в стыке с Никитой Чичериным. На замену вышел Владимир Сугробов, который за сезон сыграл лишь четыре матча в молодёжном первенстве России и пропустил в них шесть мячей. Встречу с «Енисеем» он тоже провёл неудачно — вскоре сбил с ног Артура Саркисова в собственной штрафной. Спасти свою команду от точного удара Александра Кутьина с пенальти Сугробову не удалось.

Прошло всего несколько минут, и 21-летний вратарь «Анжи» вновь ошибся, на этот раз на перехвате мяча, и позволил Саркисову удвоить счёт ударом по пустым воротам. Гостям отыграться никак не удавалось, а во втором тайме они получили и третий мяч: Кутьин оформил дубль, технично расправившись с соперниками в чужой штрафной. Ко всем бедам «Анжи» добавилась четвёртая жёлтая карточка Арсена Хубулова — на ответную игру он заработал дисквалификацию. Наставник «Анжи» Вадим Скрипченко был безутешен после разгрома и взял вину за него на себя.

«Мне сегодня сложно комментировать игру своей команды. Из того, что мы задумывали, не получилось абсолютного ничего. Надо признать, что соперник во всех компонентах был лучше и заслуженно победил. В первом тайме мы не справлялись с подбором мяча в опорной зоне. Соперник играл длинными передачами и постоянно оказывал давление. Я сейчас не буду разбирать пропущенные нами мячи — они являются следствием того, что у нас абсолютно ничего не получалось. Наверное, будет правильно, если я скажу, что команда играет так, как её настраивает тренер. В этом случае я считаю, что вина лежит на мне. По крайней мере сегодняшнее поражение полностью лежит на тренере», — заявил Скрипченко.

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Уже в начале ответной встречи, на которую болельщики могли пройти бесплатно, стало окончательно ясно, что в следующем сезоне в РФПЛ будет три новичка. К «Оренбургу» и «Крыльям Советов» присоединится «Енисей», причём для красноярцев это будет дебют в элитном дивизионе. Уже к 17-й минуте второго матча они вели со счётом 2:0. Марко Обрадович и Максим Семакин уложили по мячу в ворота махачкалинцев.

«Анжи» требовалось ответить шестью мячами, что подопечным Скрипченко было явно не под силу с теми потерями, которые случились с командой ранее. Тем не менее своих болельщиков махачкалинцы порадовали победой. Под занавес первого тайма Квадво Поку принял фланговый навес и отыграл один мяч, а после перерыва Амур Калмыков и Владимир Полуяхтов оформили два гола всего за минуту. На точный удар бывшего игрока «Анжи» Сердера Сердерова с пенальти Полуяхтов ответил ещё одним голом в компенсированное время матча. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу клуба из Дагестана.

Во второй раз подряд команда под руководством Вадима Скрипченко пошла на понижение и отправилась в ФНЛ. А Дмитрий Аленичев, тоже во второй раз за свою тренерскую карьеру, последовал обратным путём — вслед за тульским «Арсеналом» он вывел в высший дивизион «Енисей».

«Амкар» подтвердил статус

В двухматчевой серии между «Амкаром» и «Тамбовом» пермяки были однозначными фаворитами. Не только потому, что они показали в РФПЛ результат практически наравне с «Уралом» и «Ростовом», в то время как подопечные Андрея Талалаева на целых 13 очков отстали от занявшего третье место в ФНЛ «Енисея». В составе «Амкара» оказались целых два будущих участника чемпионата мира по футболу — нигериец Брайан Идову и иранец Саид Эззатоллахи. У них было особенная мотивация проявить себя перед главным турниром года.

Однако начиналось противостояние двух команд в Перми, отчего у местных болельщиков был повод понервничать. Весь 2018 год подопечные Вадима Евсеева не могли не то что одержать победы на домашнем стадионе «Звезда», но даже забить хотя бы один мяч.

Неприятную серию удалось прервать как раз во время визита «Тамбова». Первый переходный матч собрал рекордные для этого сезона 13 тысяч болельщиков, и подвести их команда не имела права. Пермяки били по чужим воротам в три раза чаще соперника и добились своего на 60-й минуте — Януш Гол в касание перевёл мяч в ворота после прострела только что вышедшего на замену Михаила Костюкова. Вскоре Сергей Баланович удвоил счёт ударом в дальний нижний угол.

Полные трибуны поддерживали и «Тамбов» в ответном матче. Правда, вместимость манежа, в котором предстояло провести встречу, составляла всего 1500 человек. Пермяки играли в непривычных для себя условиях, но всё так же были на голову выше соперников. Проверив несколько раз на прочность чужую оборону, «Амкар» вскрыл её под конец первого тайма — Михаил Костюков добил мяч после удара Петара Занева. «Тамбову» нужно было отвечать четырьмя голами, но зрители не увидели ни одного.

«Амкар» проведёт 15-й подряд сезон в РФПЛ — дольше в элитном дивизионе на данный момент держатся только «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». «Тамбову», созданному всего пять лет назад, предстоит ещё раз попробовать пробиться в Премьер-лигу в следующем сезоне.