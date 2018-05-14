Два футболиста РФПЛ вошли в расширенную заявку сборной Нигерии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Нигерии во главе с Гернотом Рохром обнародовал расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В спсиок попали два представителя Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — нападающий ЦСКА Ахмед Муса и полузащитник «Амкара» Брайан Идову. Всего в заявке, опубликованной на сайте Нигерийской футбольной федерации, значатся 30 футболистов:

— вратари: Икечукву Эзенва, Даниэль Акпей, Фрэнсис Узохо, Деле Аджибойе;

— защитники: Уильям Трост-Эконг, Леон Балогун, Ола Айна, Кеннет Омеруо, Брайн Идову, Чидози Авазьем, Абдуллахи Шеху, Ува Элдерсон Эчиеджиле, Тайронн Эбуэхи, Стивен Эзе;

— полузащитники: Джон Оби Микел, Огеньи Онази, Джон Огу, Уилфред Ндиди, Хенри Агбо Уче, Огенекаро Этебо, Джоэль Оби, Микел Агу;

— нападающие: Одион Игало, Ахмед Муса, Виктор Мозес, Алекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Мозес Саймон, Джуниор Локоса, Симеон Точекуу Нванкво.

На ЧМ-2018 сборная Нигерии будет выступать в группе D, где её соперниками станут команды Хорватии, Исландии и Аргентины.

Ранее главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите объявил заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.