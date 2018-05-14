Серебро ЦСКА, покер Ерохина и выход «Уфы» в Лигу Европы: чем запомнился 30-й тур РФПЛ

ЦСКА обыграл «Анжи» и занял второе место по итогам завершившегося чемпионата России по футболу благодаря осечке «Спартака». Прошлогодний чемпион в столичном дерби с минимальным счётом уступил «Динамо». «Зенит» в последнем матче под руководством Роберто Манчини разгромил «СКА-Хабаровск», а Александр Ерохин отметился четырьмя голами. Последняя путёвка в еврокубки досталась «Уфе», а «Тосно» покинул Премьер-лигу. Главные события 30-го тура РФПЛ — в материале RT.

Ошибки Карасёва и Кутепова

Захватывающее сражение в заключительном туре развернулось за второе место, которое вдобавок давало право в следующем сезоне напрямую сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. После 29 матчей на нём расположился «Спартак», однако в случае осечки красно-белых и победы ЦСКА над «Анжи» серебро доставалось красно-синим.

И «Спартак» сделал всё, чтобы отдать путёвку в групповой этап ЛЧ принципиальному сопернику. Матч с «Динамо» стал для подопечных Массимо Карреры далеко не самым удачным в сезоне. Экс-чемпион владел преимуществом, но с трудом проходил оборону оппонента.

«Динамо» же за десять минут до конца первого тайма заработало право на пенальти. Илья Кутепов ударил Владимира Рыкова ногой в грудь, а Евгений Луценко реализовал одиннадцатиметровый, хотя Артём Ребров и угадал направление полёта мяча.

Мало того, перед самым перерывом бело-голубые претендовали на ещё один пенальти. Ребров после крайне неудачной передачи назад всё того же Кутепова сбил в штрафной Александра Ташаева, но Сергей Карасёв, который будет судить матчи чемпионата мира, не рискнул во второй раз указать на точку. Как для него, так и для Кутепова это была явно не лучшая игра в преддверии домашнего мундиаля.

Во втором тайме «Спартак» так и не сумел взломать оборону «Динамо». А если защитники бело-голубых и допускали ошибки, свою команду спасал Антон Шунин.

Финальный свисток Карасёва буквально утонул в свисте болельщиков «Спартака». Их любимая команда ещё в начале апреля претендовала на «золотой дубль», но не только упустила оба трофея, но и осталась без серебряных наград. «Динамо» же впервые с 2012-го обыграло принципиального соперника.

Решающий гол Витиньо и уход Вернблума

В ЦСКА до последнего момента пытались сохранять интригу в борьбе за второе место. Армейцы быстро вышли вперёд благодаря голу Ахмеда Мусы, но в середине первого тайма позволили сопернику отыграться. Кирилл Набабкин на линии штрафной сфолил на сопернике, а Арсен Хубулов со стандарта нанёс потрясающий удар в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева.

Но в ЦСКА прекрасно знали, как развивается игра на стадионе «Открытие-Арена», и после перерыва сделали всё, чтобы вырвать победу. Решающим стал выстрел Витиньо из-за пределов штрафной.

Впрочем, футболисты «Анжи» до последнего претендовали на ничью, хотя разгром «Тосно» в Уфе в параллельном матче избавлял их от необходимости набирать очки во что бы то ни стало. Так, в одном из моментов мяч после удара Владимира Полуяхтова угодил в перекладину.

Но ЦСКА всё же удержал минимальное преимущество в счёте и в восьмой раз стал серебряным призёром чемпионата России. А главное, команда в следующем сезоне точно сыграет в групповом этапе ЛЧ и заработает необходимые клубу деньги.

Другое дело, что летом ЦСКА покинут сразу несколько ключевых футболистов. Уже точно не будут продлевать контракты с клубом Понтус Вернблум и Георги Миланов. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал Виктор Гончаренко. Вернётся в Англию арендованный у «Лестера» Ахмед Муса. Может повторить его путь и Александр Головин. Практически наверняка завершит карьеру Сергей Игнашевич, которому в июле исполнится 39 лет.

А вот братьев Березуцких руководство армейцев попытается уговорить задержаться в футболе хотя бы на один сезон. К слову, фанаты команды в игре с «Анжи» посвятили Алексею и Василию баннер с фразой из известной песни «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Прощание с Кришито и Манчини и покер Ерохина

В Санкт-Петербурге в игре последнего тура проводили двух итальянцев — Роберто Манчини и Доменико Кришито. Слухи о том, что главный тренер покинет команду, ходили давно, и перед матчем со «СКА-Хабаровском» на сайте клуба появилось официальное объявление об уходе специалиста.

Кришито же не стал продлевать контракт с «Зенитом» и после семи лет в Северной столице вернётся в родную Италию. Болельщики посвятили ему специальный баннер, а сам защитник покинул поле со слезами на глазах и под овации трибун.

Сам же матч завершился разгромом аутсайдера с теннисным счётом — 6:0. Но самое неожиданное, что четыре мяча из шести забил номинальный опорный полузащитник Александр Ерохин. Высокой результативностью футболист никогда не отличался и до встречи с хабаровчанами ни разу не оформлял даже дубль, не говоря уже о покере. В текущем же сезоне Ерохин в итоге стал вторым бомбардиром «Зенита» в РФПЛ, уступив лишь Александру Кокорину, в активе которого значатся десять голов.

Помимо этого Александр помог забить первый мяч за «Зенит» Антону Заболотному. Форварду потребовалось 14 матчей, чтобы наконец открыть бомбардирский счёт в составе новой команды.

Другим важным событием стало присутствие на трибунах миллионного болельщика в истории арены «Санкт-Петербург». Им стал мужчина, посетивший стадион вместе с женой, полуторагодовалым сыном и семилетней дочкой. В подарок болельщик получил сертификат на автомобиль. Вдобавок заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев по секрету сообщил мужчине, какие специалисты вошли в шорт-лист кандидатов на вакантный пост главного тренера сине-бело-голубых: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтёр»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).

«Уфа» — в еврокубки, «Тосно» — в ФНЛ

На шестое место, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги Европы, перед заключительным туром претендовало сразу четыре команды — «Уфа», «Арсенал», «Ахмат» и «Динамо». Однако интрига в борьбе за последнюю путёвку в еврокубки держалась недолго. «Тосно» в Уфе сохранял свои ворота в неприкосновенности целых полчаса, а затем рассыпался. Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Сысуев дважды забили в течение трёх минут, а в начале второго тайма Сильвестр Игбун довёл счёт до крупного. После этого стало очевидно, что «Уфа» впервые в истории сыграет в еврокубках, а «Тосно», на неделе выигравший Кубок России, покинет Премьер-лигу.

Хозяева на достигнутом не остановились и до конца матча ещё дважды поразили ворота соперника. Дубль оформил Живоглядов, а Иван Пауревич забил пятый матч в чемпионате и отдал две результативные передачи.

Вдобавок «Уфа» одержала самую крупную победу в истории клуба. Однако дебют команды в еврокубках может быть омрачён уходом Сергея Семака. По информации СМИ, он может вернуться в «Зенит» и возглавить клуб вместо Манчини.

Роковая неудача «Амкара» и удаление Анхеля

Другой важнейший вопрос последнего тура состоял в том, кто займёт 13-е месте в турнирной таблице и отправится в стыковые матчи за право остаться в РФПЛ. В итоге волчий билет вытянул «Амкар». Пермяки весь матч наседали на ворота «Ахмата», но так и не смогли распечатать ворота Евгения Городова. Мало того, на 50-й минуте гости остались в меньшинстве из-за грубого удара локтем в исполнении Уилкера Анхеля, но и это не помогло подопечным Вадима Евсеева открыть счёт, хотя в иных эпизодах мяч буквально метался по ленточке.

Матч закончился вничью, а ведь в случае победы «Амкар» по дополнительным показателям опережал «Урал» и гарантированно сохранял прописку в РФПЛ. Теперь пермякам придётся побороться за место в элите с амбициозным «Тамбовом».

Гол Ионова и похвала Карпину от губернатора

«Урал», в свою очередь, фактически в стыковом матче за выживание встретился с «Ростовом». Подопечные Валерия Карпина всю игру имели колоссальное преимущество и не раз могли поразить ворота Ярослава Годзюра. Однако порой они упускали стопроцентные моменты, а иногда выше всяких похвал действовал голкипер.

Однако в начале второго тайма хозяевам при поддержке родных трибун всё же удалось забить «Уралу», Алексей Ионов с близкой дистанции головой отправил мяч в сетку. Этого «Ростову» оказалось достаточно для сохранения места в Премьер-лиге.

Сам же Карпин продолжит работать с командой. После матча губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что полностью доволен тренером.

«Команда выполнила все задачи, которые перед ней ставились на момент прихода тренера. Сейчас «Ростов» проходит этап переформатизации, задачи в следующем сезоне должны быть более амбициозные. Карпиным доволен. Остаётся ли он в команде? Он работает», — приводит слова губернатора «Чемпионат».

Пряники для чемпиона и последний матч Дзюбы за «Арсенал»

«Локомотив» в отличие от абсолютного большинства команд Премьер-лиги перед заключительным туром был абсолютно немотивирован. Чемпионство команда обеспечила себе после победы над «Зенитом» и после этого больше была сконцентрирована на праздновании первого за 14 лет золота, чем на футболе. Вдобавок Юрий Сёмин отметил 71-й день рождения. В честь этого фанаты железнодорожников вывесили на трибунах специальный баннер.

Тепло встретили футболистов «Локо» и в «Арсенале». Гости получили в подарок от «канониров» специальные тульские пряники с чемпионской символикой.

Сёмин в ответ тоже преподнёс сражающимся за шестое место хозяевам подарок и оставил в запасе многих лидеров чемпионской команды. Зато место в основе получили Антон Коченков, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Виталий Денисов и Дмитрий Баринов.

В результате полурезервный состав «Локо» не смог ничего противопоставить заряженному на борьбу «Арсеналу», который вновь вёл за собой Артём Дзюба. Именно он открыл счёт после прострела с фланга в исполнении Михала Александрова. На пару минут туляки даже опередили «Уфу» в борьбе за шестое место. Однако очень скоро стало понятно, что подопечные Семака путёвку в еврокубки никому не отдадут.

Но «Арсенал» всё-таки довёл матч до победы, а в добавленное арбитром время Кантермир Берхамов ударом из-за пределов штрафной даже удвоил преимущество своей команды.

«Локо» же может списать поражение на своеобразное чемпионское похмелье. Ведь «Спартак» в конце прошлого сезона вовсе был разгромлен в Туле — 0:3.

«В Туле есть традиция — все чемпионы «Арсеналу» проигрывают», — справедливо заметил после матча Сёмин.

Травма Джанаева и спасение «Рубина»

В матче «Краснодар» — «Рубин» также присутствовала интрига. Если казанцы уже не могли ни подняться на шестое место, ни опуститься в зону стыковых матчей, то «быки» в случае поражения ЦСКА и собственной победы становились бронзовыми призёрам, а в случае собственного поражения и победы «Зенита» над «СКА-Хабаровском» опускались на пятую строчку.

В результате «Краснодар» разошёлся с соперником миром и остался при своих. На гол Павла Мамаева гости ответили ударом головой Сердара Азмуна в самом конце матча. Голкипер хозяев Станислав Крицюк неоднократно спасал свою команду, но после удара иранца в упор сделать ничего не мог, хотя и умудрился среагировать и задеть мяч пальцами.

А вот его визави Сослан Джанаев получил травму и за десять минут до конца матча был вынужден попросить замену. Станислава Черчесова произошедшее вряд ли обрадовало, ведь он включил голкипера «Рубина» в расширенную заявку сборной России на домашний чемпионат мира. Остаётся надеяться, что повреждение Сослана окажется несерьёзным и он сумеет быстро вернуться в строй.