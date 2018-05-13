Гол Луценко принёс «Динамо» победу над «Спартаком» в матче 30-го тура РФПЛ

Короткая ссылка
«Динамо» обыграло «Спартак» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Единственный гол в матче забил Евгений Луценко с 11 метров.

«Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков, «Спартак» закончил чемпионат на третьей позиции с 56 баллами.

Ранее Зобнин заявил, что футболисты в «Спартаке» не обсуждают дела сборной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных