Гол Луценко принёс «Динамо» победу над «Спартаком» в матче 30-го тура РФПЛ
«Динамо» обыграло «Спартак» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.
Единственный гол в матче забил Евгений Луценко с 11 метров.
«Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков, «Спартак» закончил чемпионат на третьей позиции с 56 баллами.
Ранее Зобнин заявил, что футболисты в «Спартаке» не обсуждают дела сборной.
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