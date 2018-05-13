Гол Луценко принёс «Динамо» победу над «Спартаком» в матче 30-го тура РФПЛ

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Единственный гол в матче забил Евгений Луценко с 11 метров.

«Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков, «Спартак» закончил чемпионат на третьей позиции с 56 баллами.

Ранее Зобнин заявил, что футболисты в «Спартаке» не обсуждают дела сборной.