Зобнин: мы в «Спартаке» не обсуждаем дела сборной

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал решение наставника сборной России Станислава Черчесова включить его одноклубника Дениса Глушакова лишь в дополнительный список игроков на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Мы в клубе не обсуждаем дела сборной. Думаю, конечно, ребята расстроены, но лично мы с ними не обсуждали это. Поддержка Глушакова всё равно ощущается. На домашних матчах он всегда в раздевалке, всегда поддерживает ребят», — приводит слова Зобнина Sport24.

В основную заявку сборной для подготовки к чемпионату мира из «Спартака», помимо самого Зобнина, вызваны Илья Кутепов, Александр Самедов. Глушаков и Дмитрий Комбаров включены в расширенный список.

Ранее Массимо Каррера выказал мнение, что непопадание в сборную не сломает Глушакова психологически.