Каррера: непопадание в сборную не сломает Глушакова психологически

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение наставника сборной России Станислава Черчесова включить полузащитника Дениса Глушакова лишь в дополнительный список игроков на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Отсутствие Глушакова в составе сборной России — это выбор тренера сборной. Глушаков — профессионал, в футболе такое может случаться. Увы, тренеры вынуждены делать определённый выбор, и всегда кто-то остаётся вне списков. Жизнь футболиста продолжается. Думаю, это не сломает его психологически», — приводит слова Карреры Sport24.

Ранее сообщалось, что Глушаков и Роша не сыграют в матче 30-го тура РФПЛ с «Динамо».