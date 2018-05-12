Футболисты «Спартака» Глушаков и Роша не сыграют в матче 30-го тура РФПЛ с «Динамо»

Российский полузащитник, капитан московского «Спартака» Денис Глушаков не примет участие в домашнем матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Динамо».

Встречу также пропустит нападающий Педро Роша.

«Глушаков ещё не достиг 100% формы. У Педро Роши небольшая проблема с коленом. Он и Глушаков не готовы к завтрашнему матчу. Остальные все в порядке», — приводит слова главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Sport24.

Он также сообщил, что Дмитрий Комбаров выведет «Спартак» на матч с «Динамо» в качестве капитана команды.

Ранее член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова включить полузащитника Дениса Глушакова лишь в дополнительный список игроков на чемпионат мира 2018 года.