Член совета директоров «Спартака»: прав тренер сборной насчёт Глушакова или нет, покажет время

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова включить полузащитника Дениса Глушакова лишь в дополнительный список игроков на чемпионат мира 2018 года.

«Прав тренер или нет, покажет время. Если будем побеждать, значит, он поступил верно, а если нет... Я не могу комментировать решение Черчесова — это его выбор и его ответственность», — приводит слова Федуна Sport24.

Ранее был обнародован предварительный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу.