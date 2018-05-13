«Тосно» разгромно проиграл «Уфе» и вылетел из РФПЛ
Встреча завершилась со счётом 5:0.
Победу «Уфе» принесли голы Дмитрия Живоглядова (30-я и 84-я минуты), Дмитрия Сысуева (32-я), Игбуна (50-я) и Ивана Пауревича (81-я минута).
По итогам чемпионата «Уфа» заняла шестое место с 43 набранными баллами. Если победитель Кубка России «Тосно» не пройдёт лицензирование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), то «Уфа» впервые в своей истории примет участие в розыгрыше Лиги Европы.
«Тосно» (24 очка) занял 15-е место и проведёт следующий сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Ранее директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно» из Ленинградской области.