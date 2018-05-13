«Тосно» разгромно проиграл «Уфе» и вылетел из РФПЛ

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«Уфа» одержала крупную победу над «Тосно» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:0.

Победу «Уфе» принесли голы Дмитрия Живоглядова (30-я и 84-я минуты), Дмитрия Сысуева (32-я), Игбуна (50-я) и Ивана Пауревича (81-я минута).

По итогам чемпионата «Уфа» заняла шестое место с 43 набранными баллами. Если победитель Кубка России «Тосно» не пройдёт лицензирование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), то «Уфа» впервые в своей истории примет участие в розыгрыше Лиги Европы.

«Тосно» (24 очка) занял 15-е место и проведёт следующий сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно» из Ленинградской области.

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