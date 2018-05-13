Определились участники переходных матчей за сохранение прописки в РФПЛ

Короткая ссылка
«Амкар» и «Анжи» стали участниками переходных матчей за сохранение прописки в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне.

Соперниками клубов станут «Тамбов» и «Енисей» соответственно.

Пермская команда заняла 13-е место в турнирной таблице по итогам сезона-2017/18, махачкалинский коллектив расположился на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» завоевал право сыграть в переходных матчах за выход в РФПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных