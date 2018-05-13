Определились участники переходных матчей за сохранение прописки в РФПЛ
«Амкар» и «Анжи» стали участниками переходных матчей за сохранение прописки в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне.
Соперниками клубов станут «Тамбов» и «Енисей» соответственно.
Пермская команда заняла 13-е место в турнирной таблице по итогам сезона-2017/18, махачкалинский коллектив расположился на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» завоевал право сыграть в переходных матчах за выход в РФПЛ.
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