«Тамбов» завоевал право сыграть в переходных матчах за выход в РФПЛ

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«Тамбов» одержал победу над «Сибирью» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счётом 1:0.

Благодаря победе над «Сибирью», а также после того, как «Балтика» проиграла санкт-петербургскому «Динамо», тамбовский клуб обеспечил себе четвёртое место в турнирной таблице, которое даёт право сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

По итогам чемпионата «Тамбов» встретится с 13-й командой РФПЛ. На данный момент это место занимает пермский «Амкар».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Казахстана Юрий Красножан может возглавить «Тамбов».

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