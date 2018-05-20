Отсутствие Дзюбы и Дзагоева, возвращение Игнашевича: как прошёл третий день подготовки сборной России к ЧМ-2018

На подмосковной базе в Новогорске прошла последняя тренировка сборной России по футболу перед вылетом в Австрию, где подопечные Станислава Черчесова продолжат подготовку к домашнему чемпионату мира. Из-за высокой температуры на базу не приехал Артём Дзюба. Из-за травмы голени также отсутствовал Алан Дзагоев. После тренировки с журналистами пообщался ветеран национальной команды Сергей Игнашевич. Он рассказал о своём решении вернуться в сборную. О третьем дне работы команды в Подмосковье — в материале RT.

Как и в последние несколько дней, тренировка национальной команды России проходила в не самых лучших погодных условиях — выход игроков на поле сопровождался дождём. Однако это не помешало подопечным Станислава Черчесова плодотворно поработать. Сначала они упражнялись в технике паса, разыгрывая «квадраты», а после устроили забеги на скорость. Пожалуй, самым интригующим было противостояние двух Фёдоров — Чалова и Смолова. Юный игрок ЦСКА оказался немного быстрее.

Участие в воскресном занятии не принимали форвард Артём Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев. Два дня назад нападающий тульского «Арсенала» пропустил тренировку из-за высокой температуры, но уже в понедельник он намерен вернуться в общую группу. В свою очередь, хавбек ЦСКА испытывал проблемы с голенью, но уже во вторник должен присоединиться к своим партнёрам.

При этом голкипер Сослан Джанаев неожиданно для многих тренировался с полевыми игроками, в то время как тренер вратарей Гинтарас Стауче работал с Игорем Акинфеевым и Андреем Лунёвым.

«Возможно, я бы мог повлиять на возвращение Березуцких в сборную»





После тренировки с журналистами пообщался ветеран национальной команды Сергей Игнашевич. Он рассказал о своём решении вернуться в сборную, а также о том, каково команде без его многолетних партнёров по ЦСКА братьев Алексея и Василия Березуцких.

— Как состоялось ваше возвращение в национальную команду России?

— Приглашение вернуться в сборную принял с первого раза. После матча с «Анжи» Черчесов позвонил мне, мы встретились, и я согласился. Всё остальное обсуждать не вижу смысла, но звонок был неожиданным. Сейчас новый тренер, другие требования. Но я уже освоился.

— В отличие от вас, братья Березуцкие решили не возвращаться в сборную. Как ощущается их отсутствие в составе команды?

— Без братьев Березуцких очень непривычно. Возможно, мои слова могли бы повлиять на их возвращение в сборную. Но я так понимаю, что их никто не спрашивал.

— Что ещё непривычно?

— Новый тренер, много молодых футболистов.

— Как вы думаете, братья могут чувствовать определённый дискомфорт из-за вашего решения принять приглашение Черчесова?

— Не знаю. Что касается мнения о том, что у нас кризис в футболе из-за моего приглашения, то вам виднее.

— Чувствуете себя лидером сборной?

— Есть такое дело, некоторые ребята моложе меня чуть ли не в два раза. Конечно, мы не можем шутить на общие темы, но на поле все равны. За советами ко мне пока не обращались. Не думаю, что нужно. Но я со своей стороны готов им помочь.

— Тяжело наладить взаимопонимание с партнёрами?

— У нас будет время, чтобы довести всё до автоматизма. Будем тренироваться, наигрывать связи. Команда молодая, энергичная. У нас есть свои козыри, будем надеяться, что удастся сплотить команду.

— Чем эта сборная отличается от предыдущих созывов?

— Пока тяжело сказать. Понятно, что тренировочный процесс отличается. Здесь больше молодых игроков. Не знаю, плюс это или минус. Время покажет. К примеру, в Бразилии у нас было много опытных футболистов, но они сидели в запасе — Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков. Все были в составе, но не играли. И так получилось, что на поле выходили молодые футболисты, которые перекладывали ответственность друг на друга. Может, из-за этого у нас был такой скучный футбол. Сейчас у нас много юных ребят, Черчесов строит на этом команду. Посмотрим, что получится. Всё покажут товарищеские матчи.

Направляемся в аэропорт! Скоро - вылет в Австрию 🛫 pic.twitter.com/VNIpnCva9s — Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.

— Черчесов пообещал вам место в стартовом составе?

— Моё присутствие в основе не обговаривалось. Я сказал Станиславу Саламовичу, что это его выбор. Я готов сыграть любое количество времени.

«От шуток Дзюбы пока не устал»





Также уделил внимания СМИ и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Действующий чемпион России рассказал об атмосфере в команде, общении с Игнашевичем, а также о возможном переходе в «Зенит».

— Как впечатления от трёх первых дней сборов?

—Всё супер. Позитивная обстановка, игровые действия. Втягиваемся в процесс. На сборах в Австрии предстоит другая работа, поэтому здесь всё отлично. Ранее доводилось работать там и с клубом, и со сборной. Имеем представление, что нас там ждёт. Горы, воздух и ещё раз горы.

— Общались с Юрием Сёминым перед отъездом в национальную команду?

— Да. Сказал: «Дерзайте, удачи вам, проявляйте себя». Если говорить про российских игроков «Локомотива», которые не попали в сборную, то я видел, что они расстроены. Но это решение тренера, штаб делает выбор.

— Чувствуете, что до чемпионата мира осталось меньше месяца?

— Сейчас уже есть понимание, что чемпионат мира совсем скоро. Отбросили все мысли про РФПЛ, личные дела. Голова забита только подготовкой. Страха нет, футбол — наша любимая игра. Чувствуется волнение, но не более.

— Какие впечатления от базы в Новогорске?

— Отличные. Спится отлично, еда замечательная. Спасибо всем, кто нам помогает. С Баковкой не хочется сравнивать, разные базы.

— Статус чемпиона страны влияет во время подготовки в составе сборной?

— Не думаю об этом. Надо всё доказывать заново. Чемпионство — вчерашний день. Это никак не влияет. Никто не подкалывает, какой смысл? Чемпион же. Все просто поздравили. От шуток Дзюбы устать не успел.

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— Что взяли с собой на сборы в Австрию?

— Бутсы, щитки и паспорт. Мама сказала положить книжку, но я забыл. Антон взял. Есть компьютер, там фильмы, ролики.

— Что бы вы предпочли: переход в «Зенит» или клуб-середняк Английской премьер-лиги?

—Давайте, закончим чемпионат мира сначала, а потом будем всё обсуждать.

— Игнашевич старше вас на 16 лет. Во время общения с ним обращаетесь на «вы»?

— Пока таких ситуаций не возникало. Здороваемся, а чтобы пообщаться — такого не было. Если придётся, то ситуация подскажет, как обратиться.

— Знаете отчество Игнашевича?

— Хороший вопрос. Я думаю, что просто Сергей можно. Стеснения нет. Футбол не имеет возраста. Если у кого-то есть вопросы, всегда можно обратиться. Игнашевич опытный, многое прошёл. У нас хорошая атмосфера, всегда можно подойти и поинтересоваться. Всё в рабочем режиме

— Роман Широков недавно назвал себя лучшим футболистов России в XXIвеке. Согласны?

— Ничего не могу сказать. Это отличный игрок. Но есть ребята, которые наступают ему на пятки.