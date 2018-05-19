Допинг-тесты, отсутствие Дзюбы и идеальное поле для Зобнина: как прошёл второй день подготовки сборной России к ЧМ-2018

Сборная России по футболу продолжает подготовку к чемпионату мира — 2018. Подопечные Станислава Черчесова провели тренировку на поле подмосковной базы в Новогорске, куда незадолго до занятия заглянули допинг-офицеры РУСАДА. О втором дне работы команды в Подмосковье — в материале RT.

Как и накануне, в работу команды вмешалась непогода. Атмосферный фронт, принёсший в Московский регион ливни и грозы, продолжает испытывать российских футболистов на прочность. Однако, как выяснилось позже, многим игрокам из обоймы Черчесова такие погодные условия лишь помогают при подготовке. Не испортил настроение команде и неожиданный визит допинг-офицеров. Представители РУСАДА прибыли на базу за два часа до старта тренировки и запросили восьмерых игроков для сдачи теста. Однако некоторые из них — Владимир Габулов, Денис Черышев и Роман Нойштедтер — отсутствовали. Эти футболисты, выступающие в европейских чемпионатах, встретятся со сборной 20 мая в австрийском Нойштифте.

Тренировку также пропустил Артём Дзюба. Форвард по-прежнему борется с вирусной инфекций и, несмотря на усилия медицинского штаба, пока не может приступить к работе на поле. По индивидуальной программе во второй день сборов занимался и полузащитник Алан Дзагоев, неважно почувствовавший себя накануне из-за мышечной боли.

«Не надо лишний раз напоминать, к чему мы готовимся»

После тренировки своими впечатлениями от пребывания в сборной поделился с журналистами Роман Зобнин. Хавбек отказался признавать сборную России «молодой», проанализировал составы команд соперников и объяснил, почему рад дождливой погоде.

— Какие впечатления от сегодняшней тренировки?

— Всё хорошо! Поработали. Играли в квадрат, потом занимались в тренажёрном зале. Всё идёт своим чередом.

— В зале вам дали какие-то специфические нагрузки?

— Нет. Всё довольно стандартно. Обычная подготовка к решающим играм, ничего особого не делали. Немного нагрузки на ноги, немного на верхние плечевые мышцы.

— Приходит осознание, что готовитесь не просто к чемпионату мира, а к турниру, который пройдёт именно в России?

— Лично у меня оно уже очень давно. Но сильнее всего, конечно, стало ощущаться, когда наступил 2018 год. Я много думаю об этом. Это событие самое важное и в мире, и в нашей стране.

— А тренер заостряет на этом внимание команды?

— Нам не нужно напоминать, к чему мы готовимся. Все ребята всё прекрасно понимают. Может, ближе к турниру Станислав Саламович начнёт говорить об этом, но, повторюсь, каждый понимает, какая на нас лежит ответственность.

— Вы читали интервью Игоря Денисова, в котором он рассказывал о конфликте, который возник между ним и Станиславом Черчесовым? Вы тогда были в раздевалке «Динамо». Можете пояснить, что же всё-таки произошло?

— Нет. Я не буду говорить об этом. Зачем? Это не моя история. Пусть Игорь и главный тренер сами в этом разбираются.

— Многие игроки сборной признаются, что пока мало знакомы с будущими соперниками. Вы изучали команды группы A?

— Знаю, что в составе сборной Саудовской Аравии многие игроки ездили на стажировку в испанский чемпионат. С другими командами проще — Мохаммеда Салаха и Луиса Суареса знает весь мир. На этом пока всё.

— Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников сказал, что у сборной Египта есть Салах, а у нас 11 крепких парней. Что вы ему ответите? Действительно ли Салах настолько опасен?

— Насчёт Египта мне пока сложно говорить. Мы ещё не разбирали соперников. Скоро начнутся теоретические занятия — и вот тогда поймём, что к чему. Конечно, Салах на голову сильнее всей своей команды, но судьбу матча на поле решают не отдельные звёзды, а команда из 11 игроков. Не надо заострять внимание на нём, надо готовится к встрече со сборной Египта в целом.

— А можете открыть тайну: как готовится команда? Сейчас вы нацелены именно на первого соперника или работаете, учитывая возможности всех команд вашего квартета?

— В данный момент мы готовимся к турниру в целом. И не забывайте, что нам ещё предстоит сыграть два контрольных матча: с Австрией и Турцией.

— С началом вашего сбора погода в Москве испортилась. Дожди и мокрое поле не мешают?

— Мне, наоборот, приятно. Такую погоду я люблю. Нет жары, поле быстрое и мокрое. Идеально и комфортно.

— Накануне Фёдор Смолов пошутил, что опытный Игнашевич и молодой Чалов приехали в сборную как сын с отцом. Действительно ли авторитет Сергея настолько ощутим?

— Все прекрасно знают, что это за футболист. Он опытный, для меня он действительно является авторитетным игроком. У него есть чему учиться. Буду перенимать все знания Сергея.

— Какой из городов чемпионата мира вам хотелось бы посмотреть больше всего?

— Если честно, не думал об этом. Но если задуматься, то все стадионы, построенные к турниру, великолепные. Рано или поздно хочу их увидеть и сыграть на всех.

— А о чём вы говорите в раздевалке? Кто больше всех шутит?

— Нормальная, здоровая атмосфера. Дзюба болеет, но есть кому пошутить. Эта команда вместе уже два года, чувствуем себя единым коллективом.

— Можно ли назвать сборную России «молодой», командой перспектив?

— В команду всегда приезжают самые сильные футболисты страны. Молодая? А кто у нас молодой? 24 года — уже сознательный футбольный возраст. Даже Чалов, несмотря на то что ему не так много лет, успел за свой клуб поиграть в Европе.

«Привыкли к тому, что допинг-офицеры всегда приходят внезапно»

Пообщался с представителями СМИ и коллега Зобнина по амплуа Далер Кузяев. Хавбек «Зенита» рассказал, какие вопросы, касающиеся грядущего турнира, волнуют его больше всего, раскрыл секрет, как будет проводить свободное время на австрийской части сборов, и признался, что, как и Головин со Смоловым, готов попробовать свои силы в европейском чемпионате.

— Вы попали в команду, где часть игроков уже принимала участие в крупных турнирах. Спрашивали у них, каково это?

— Пока нет. Но, наверное, спрошу. Интересно послушать их впечатления и перенять их опыт.

— А какой именно вопрос зададите первым?

— Какая там атмосфера? Насколько сильно ощущается давление?

— Вы уже начали его ощущать?

— Пока нет. Но уверен, что, чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет нарастать напряжение, и надо правильно с ним справляться. Всегда после неудачных игр бывает много критики, нужно уметь различать объективную и субъективную критику.

Игрок сборной России по футболу Далер Кузяев

РИА Новости

© Антон Денисов / РИА Новости

— А с какими мыслями вы готовитесь к ЧМ?

— С правильными: достойно сыграть, проявить себя, показать всему миру, как умеет играть сборная России. Надеюсь, что получится. Личные задачи у меня такие же, как и у всей команды.

— Могли бы вы два года назад поверить в то, что окажетесь в расположении команды накануне чемпионата мира?

— Да, ведь я ставил перед собой такие цели.

— Вы дебютировали за сборную в сентябре. Какие изменения с вами произошли за это время?

— Стал чувствовать себя уверенно, влился в коллектив, чувствую себя комфортно.

— Как вам база в Новогорске? Ведь именно на ней вам придётся жить во время мундиаля?

— Чувствуется, что всё сделано для нас. Поле, еда, тренажёрный зал, номера — всё на высшем уровне. Комаров в комнате нет.

— Соперников самостоятельно изучали?

— Пока нет. Собираюсь заняться этим в ближайшее время. В Саудовской Аравии я, например, вообще никого не знаю.

— То, что многие игроки мечтают после чемпионата мира уехать играть в Европу, это, по-вашему, минус или плюс?

— Да, это действительно большой шанс. Европейские чемпионаты намного сильнее, чем наша лига. Так что если кому-то из команды поступят такие предложение, стоит их обязательно рассмотреть.

— А кто из этой команды достоин такого приглашения?

— Фёдор Смолов хочет, Александр Головин тоже. Они очень хотят получить такой шанс. Но если кто-то проявит себя по ходу чемпионата мира ярко и уверенно, то этот список наверняка расширится. Я? На данный момент я игрок «Зенита», но если будут предложения, готов их тоже рассматривать.

— Как должна сыграть сборная, чтобы болельщики наконец остались довольны?

— Как минимум выйти из группы. А для полного счастья болельщиков — дойти до полуфинала.

— Есть ли у вас понимание, что вашему поколению несказанно повезло?

— Да. Такой шанс впадает не каждому. Это не просто чемпионат мира — это наш домашний чемпионат. Не каждому в жизни так везёт.

— В воскресенье вы улетаете в Австрию. Что, помимо бутс и экипировки, возьмёте с собой?

— Книгу Бернара Вербера «Дыхание богов».

— Что скажете о сегодняшнем визите допинг-офицеров?

— Мы уже привыкли к тому, что они всегда появляются неожиданно. Так что никакого дискомфорта их сегодняшний приезд нам не доставил.