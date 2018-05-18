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Смолов: главное, чтобы сборная выступила удачно на ЧМ, и тогда мы сможем уехать в европейские клубы

18 мая 2018, 19:54

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов заявил, что успешное выступление на домашнем чемпионате мира поможет игрокам национальной команды продолжить карьеру в европейских клубах.

«На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность — забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя», — заявил Смолов на пресс-конференции.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что пока сложно сказать, насколько футболисты сборной России готовы к ЧМ-2018.

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