Черчесов: пока сложно сказать, насколько все готовы к ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о готовности команды к чемпионату мира 2018 года.

«Пока ещё сложно сказать, мы только приступили к работе. Сегодня была втягивающая тренировка. Завтра сделаем, как обычно, маленький тестик для оценки состояния всех футболистов. Сравним эти данные с показателями предыдущих сборов», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что прошедшая 18 мая тренировка была специальной, чтобы никто ничего не повредил после четырёх дней отпуска.

«Хотя все игроки провели по две индивидуальные тренировки в паузе. Погода абсолютно не повлияла на работу сегодня. Поле в идеальном состоянии, мы сделали всё, что планировали. Второе поле будет готово к нашему приезду», — добавил специалист.

Ранее Черчесов рассказал, когда Артём Дзюба приступит к тренировкам в общей группе сборной России.