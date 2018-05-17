Игорь Денисов рассказал, как его оштрафовали на 21 млн рублей после конфликта с Черчесовым

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал, как его оштрафовали на 21 млн рублей во времена выступления за «Динамо».

После конфликта с главным тренером команды Станиславом Черчесовым в матче с «Зенитом» Денисов перед следующей игрой с «Локомотивом» не подал руки наставнику.

«На следующий день вызывает меня в кабинет. «Саламыч, я буду разговаривать только при президенте, чтобы мои слова потом не были перевёрнуты». — «Нет, пока мы с тобой не договоримся, ты отсюда не выйдешь». — «Мне не о чем разговаривать, зовите президента», — цитирует Денисова Sports.ru.

Он также рассказал про встречу, на которой присутствовали тогдашние руководители клуба — президент Борис Ротенберг и спортивный директор Гурам Аджоев.

«На следующий день меня вызвали в кабинет, где были Ротенберг, Гурам, Черчесов и юрист. Там были два листа со штрафами на 21 млн рублей. Формулировка первого — ты повлиял на определение состава, второго — ты нагрубил тренеру. Они эти деньги сняли с зарплаты, но потом мы с «Динамо» судились и все суды выиграли. Что логично: это был полный бред», — сказал Денисов.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.