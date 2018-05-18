Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить ответный стыковой матч с «Енисеем»

Короткая ссылка
Махачкалинский «Анжи» сделал бесплатным для болельщиков вход на ответный стыковой матч с красноярским «Енисеем».

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что акция распространяется на все сектора стадиона, за исключением трёх.

Игра между командами состоится 20 мая в Каспийске.

Ранее сообщалось, что «Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных