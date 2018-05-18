Болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить ответный стыковой матч с «Енисеем»

Махачкалинский «Анжи» сделал бесплатным для болельщиков вход на ответный стыковой матч с красноярским «Енисеем».

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что акция распространяется на все сектора стадиона, за исключением трёх.

Игра между командами состоится 20 мая в Каспийске.

Ранее сообщалось, что «Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ.