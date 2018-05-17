«Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ
Красноярский «Енисей» дома разгромил махачкалинский «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.
Встреча завершилась со счётом 3:0.
Победу красноярской команде принесли голы Александра Кутьина (25-я и 58-я минуты), Артура Саркисова (32-я минута).
Ответный стыковой матч состоится в Махачкале 20 мая.
Ранее определились участники переходных матчей за сохранение прописки в РФПЛ.
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