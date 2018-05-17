«Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ

Красноярский «Енисей» дома разгромил махачкалинский «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.

Встреча завершилась со счётом 3:0. Победу красноярской команде принесли голы Александра Кутьина (25-я и 58-я минуты), Артура Саркисова (32-я минута). Ответный стыковой матч состоится в Махачкале 20 мая. Ранее определились участники переходных матчей за сохранение прописки в РФПЛ.