«Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в РФПЛ

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Красноярский «Енисей» дома разгромил махачкалинский «Анжи» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Победу красноярской команде принесли голы Александра Кутьина (25-я и 58-я минуты), Артура Саркисова (32-я минута).

Ответный стыковой матч состоится в Махачкале 20 мая.

Ранее определились участники переходных матчей за сохранение прописки в РФПЛ.

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