Недовольство Карреры, обида Реброва и извинения Ташаева: что говорили после дерби «Спартак» — «Динамо»

Московский «Спартак», проигравший заключительный матч сезона «Динамо», не выполнил ни одну из поставленных перед ним задач. Об этом после игры заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Итальянский наставник взял вину за неудачи команды на себя и рассказал, когда его подопечные займутся подготовкой к новому сезону. Вратарь экс-чемпиона России Артём Ребров признался, что третье место по итогам первенства стало для него обидным, а полузащитник «Динамо» Александр Ташаев принёс извинения за своё поведение на поле.

«Хочешь выигрывать? Жертвуй!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после проигранного матча подвёл итоги сезона. Итальянский наставник красно-белых признался, что не удовлетворён результатами, но при этом считает, что сделал для команды всё возможное.

— Подведите краткий итог сезона.

— Скажу, что он был негативный. Мы не достигли тех целей, к которым стремились. Третье место вряд ли должно вызвать у нас позитивные эмоции.

— Но ведь были и приятные моменты?

— Безусловно. Самым позитивным моментом была наша беспроигрышная серия из 18 матчей, которая позволила нам приблизиться к лидерам после плохого старта.

— Какие игры вам запомнились?

— Совершенно точно это два матча: домашняя «Севилья» и разгром в Ливерпуле. В этом весь «Спартак» — выиграть 5:1, а потом проиграть 0:7.

— Вы сказали, что цели, к которым стремилась команда, не были достигнуты. Это как-то отразилось на вашем настрое?

— Конечно! Разве я могу быть полностью доволен такими итогами? Но я не жалею ни о чём, что было в этом году. Перед собой я честен. Сделал всё, чтобы поднять «Спартак» как можно выше. Просто иногда получается, а иногда нет.

— Что сегодня не удалось команде?

— У «Динамо» было больше спортивной злости, они боролись за каждый мяч, за каждый стык, и поэтому три очка достались им. Это было видно с начала игры, чувствовалась их мотивация. Понимаете, мало просто иметь квалифицированных игроков — они должны быть правильно настроены.

— Почему игроки «Спартака» были настроены иначе?

— Наверное, я виноват в том, что наши футболисты вышли на поле в таком расположении духа. Почему я? Я главный тренер и отвечаю за всех. Когда всё плохо — это моя вина, когда хорошо — могу кого-то похвалить.

— Может, стоит больше уделять внимания психологической подготовке команды?

— Спортивную злость нельзя натренировать. Она в сердце. Или есть, или нет. Это амбиции, они должны быть заложены в человеке изначально. Нельзя относиться безразлично к тому, чем ты занимаешься. В футболе никто не делает подарков. Хочешь выигрывать? Жертвуй! Иногда бывают случаи, когда футболисты не могут справиться с давлением, а кто-то вовсе думает, что он настолько хорош, что выиграет всё что угодно. Когда я был футболистом, я знал свои возможности и тренировался на 300%, чтобы выигрывать! Игрок без амбиций может выдать хороший сезон, а потом, будучи удовлетворённым этим, начнёт выступать хуже.

— Вы говорите о ком-то из состава «Спартака»?

— О нет! Я не любитель кидаться обвинениями. У нас таких точно нет. Я говорил в целом о футболе. Вы спросили — я ответил.

— Уже думаете о следующем сезоне?

— Завтра у нас встреча с руководством. Надеюсь, сразу начнём закладывать фундамент на будущее.

«Обидно за то, что мы сами всё отдали соперникам»





Вратарь столичного «Спартака» Артём Ребров, заменивший на последнем рубеже травмированного Александра Селихова, рассказал, как готовился к возвращению на поле после долгого перерыва, взял на себя вину за пропущенный гол и пояснил, из-за чего между ним и полузащитником «Динамо» Александром Ташаевым произошёл конфликт.

— Подведите итоги сезона.

—Думаю, можно сказать, что мы его провалили. Сами отдали и Кубок, и чемпионство, и прямое попадание в Лигу чемпионов. Так что сами понимаете, ничего хорошего. Однако болельщикам надо сказать спасибо. Они собрались, пришли поддержать нас, увы, не смогли их порадовать.

— Вас не задевает то, что всю вторую половину сезона болельщики поддерживают персонально главного тренера, а не команду в целом?

— Не обращаю внимания на то, что на трибунах — баннеры только в поддержку Массимо. Давайте не искать в этом тайных знаков. Уверен, что это направлено на поддержку всей команды. Я же слышу, что болельщики гонят нас вперёд. Как они болели за нас сегодня!

— Неужели вы не ощущаете на себе негативное отношение? Даже тот факт, что из-за травмы Александра Селихова вы вернётесь в ворота, многие восприняли очень скептически.

— Конечно, я вижу, что есть критика, но есть и позитив. Это нормальное явление. Команда выигрывает — люди хвалят, проигрывает — высказывают недовольство. Однако есть и такие, кто, прикрываясь ромбиком, прыгал с нами после чемпионства, а теперь недоволен всем вокруг. Это не болельщики. Болельщики — это те, кто с нами до конца.

— Ваша стычка с Александром Ташаевым — что это было?

— В конце матча захлестнули эмоции. Ничего криминального. Конечно, начинал встречу эмоционально, ведь перерыв был солидный. Но я всё понимал. Знал, как важна сегодняшняя игра. Готовился спокойно, но получилось так, как получилось. Если честно, немного чувствую за собой вину. Отбил бы пенальти — могло всё быть иначе. Да, почти достал. Но почти не считается.

— Какие эмоции были в раздевалке?

— Эмоций не было. Все молчали.

— Что вас больше огорчает: то, что вы пропустили вперёд ЦСКА, или то, что не смогли попасть в групповой раунд Лиги чемпионов?

— Если честно, то ЦСКА меня мало волнует. Обидно за то, что мы сами отдали соперникам всё, что могли.

«Играли без дополнительной мотивации»

В стане бело-голубых, которые благодаря победе над «Спартаком» финишировали в первой половине таблицы, всего в трёх очках от еврокубковой зоны, царили полярные настроения. Главный наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов, подводя итоги встречи, признался, что расстроен из-за того, что команда довольствовалась лишь одним мячом в ворота соперника.

— Выполнила ли команда поставленную перед ней задачу?

— Да, я доволен действиями ребят. Это дерби, так что настраивались на игру как на последний бой. Понимали, что «Спартаку» нужны очки, но нам — не меньше. Тяжёлая игра, накал страстей. Всё, что планировали, сделали. Но обидно, что не забили второй мяч.

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— Перед «Рубином» перешли на пять защитников из-за соперника. Сегодня сменили схему по той же причине?

— Не совсем. Эту игру из-за перебора карточек пропускали Морозов и Темников. Нам было важно как-то сбалансировать состав. К тому же с «Рубином» мы поняли, как играть в защите, а за неделю перед «Спартаком» чуть-чуть поправили игру в атаке. Вы видели, что из этого получилось.

— Информация о том, что команда может оказаться в зоне стыковых матчей, как-то отразилась на вашем настрое?

— Мы не сразу просчитали ситуацию, что у пяти команд могло оказаться одинаковое количество очков. На «Спартак» не нужно дополнительно мотивировать игроков, но в этой ситуации получился дополнительный интерес.

— Во время матча следили за результатами других встреч?

— Честно? Нет. Кто-то в раздевалке в перерыве начал говорить о счёте одной из встреч, но я сразу остановил его. Запретил обращать внимание на то, что происходит на других стадионах. Нам был важен наш результат.

«Вышли как на последний бой»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев, за два дня до матча получивший вызов в сборную России, принёс свои извинения Артёму Реброву, высказал недовольство судейством и прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Спартак».

— Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что у вашей команды было больше спортивной злости. Согласны с этим?

— Мне сложно говорить за чужую команду. А насчёт нас он прав. Вышли как на последний бой.

— Вы назвали «Спартак» чужим. А как же слухи о вашем возможном переходе в стан красно-белых?

— Это же слухи. Как я могу их комментировать?

— Но вы останетесь в «Динамо» на следующий сезон?

— Без комментариев.

— Как прокомментируете эпизод, где вас сбил Артём Ребров? Стоило назначить пенальти?

— А вы его пересматривали? Я протолкнул мяч, меня ударили, и я упал. Значит, вратарь меня задел. Если контакт был, значит, это пенальти. Или какие у нас правила?

— Вы обратились к главному арбитру встречи Сергею Карасёву. Что говорили ему?

— Пытался его убедить, но он сказал «нет». Думаю, он посмотрит повтор момента по телевизору и всё поймёт. Я был на эмоциях, злился.

— А конфликт с Ребровым?

— Это не стычка, обычные футбольные эмоции. Его я тоже могу понять. Он голкипер, защищал свои ворота. Если я задел его, хочу перед ним извиниться.

— Недавно вам пришёл вызов в сборную. Что почувствовали?

— Я был очень рад. Долго улыбался. Узнал об этом во время тренировки. Вся команда, конечно же, поздравляла. Но я не хочу загадывать. Буду работать, а там — как пойдёт…