Лавров заявил, что ФК «Спартак» отражает душу русского человека

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Динамо», в котором подопечные Массимо Карреры потерпели поражение со счётом 0:1.

«Сегодня не видно было желания, это жаль. Тем и славен «Спартак», мы его любим за это. «Спартак» отражает душу русского человека: сегодня ты можешь быть наверху, а завтра всё провалится. Уверен, что и дальше нужно болеть за него», — цитирует министра ТАСС.

По словам Лаврова, статистика его присутствия на матчах красно-белых является отрицательной.

«Как только я приезжаю, в большинстве случаев «Спартак» проигрывает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Динамо» и стал бронзовым призёром РФПЛ в сезоне-2017/18.