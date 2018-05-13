Каррера взял вину на себя за поражение «Спартака» от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал причины поражения от московского «Динамо» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«У футболистов «Динамо» было больше спортивной злости, они боролись за каждый мяч, за каждый стык, и поэтому три очка достались им. Это было видно с начала игры, они были больше мотивированы, а это важно. Мало просто иметь квалифицированных игроков — они должны быть правильно настроены», — сказал Каррера.

Он взял на себя вину за поражение от «Динамо».

«Наверное, я виноват в том, что наши игроки были настроены иначе. Я главный тренер и отвечаю за всех. Когда всё плохо — вина за мной, когда хорошо — могу кого-то похвалить», — заявил Каррера.

Наставник красно-белых признался, что перестроил схему по ходу матча, однако это не принесло результата.

«Нам было сложно в начале, не могли перекрыть все зоны на поле, поэтому я перестроил схему на три защитника, но и это не помогло нам», — добавил Каррера.

Ранее Каррера подвёл итоги сезона для «Спартака».