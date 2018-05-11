Сборная России по футболу пожелала скорейшего выздоровления Селихову

Пресс-служба сборной России по футболу пожелала скорейшего выздоровления вратарю «Спартака» Александру Селихову, который получил серьёзную травму и не примет участия в чемпионате мира 2018 года.

«Желаем Александру Селихову как можно скорее вернуться в строй», — говорится в сообщении в Twitter национальной команды.

Желаем Александру Селихову как можно скорее вернуться в строй! pic.twitter.com/ImIeGPInBH — Сборная России (@TeamRussia) 11 мая 2018 г.

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