Дзагоев: на ЧМ хочется вернуть расположение российских болельщиков

Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своём отношении к негативу со стороны российских болельщиков накануне домашнего чемпионата мира.

«Всем небезразлична ситуация вокруг сборной. Никто не хочет, чтобы болельщики ходили на матчи команды и плевались. Всем хочется, чтобы был позитив на стадионе, чтобы болельщики, как было после 2008-го и до 2012-го, создавали хорошую атмосферу вокруг национальной команды», — цитирует Дзагоева ТАСС.

Полузащитник признал ответственность футболистов за то, что их ругают болельщики. Он также добавил, какие эмоции испытывает в преддверии ЧМ-2018.

«Эмоции большого праздника. И на этом домашнем празднике хочется показать себя с наилучшей стороны, чтобы вернуть расположение наших болельщиков», — сказал Дзагоев.

Ранее пресс-служба сборной России по футболу сообщила, когда нападающий Артём Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев приступят к тренировкам в общей группе.