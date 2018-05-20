Стало известно, когда Дзюба и Дзагоев приступят к тренировкам в общей группе сборной России

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, когда нападающий Артём Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев приступят к тренировкам в общей группе.

«Артём Дзюба пошёл на поправку: уже 21 мая он вернётся в общую группу. 20 мая он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажёрном зале», — говорится в сообщении.

Артем Дзюба пошел на поправку: уже завтра он вернется в общую группу. Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале (учитывая ненастную погоду). pic.twitter.com/dkRLC7lBY9 — Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.

Отмечается, что Дзагоев 20 и 21 мая будет тренироваться по индивидуальной программе.

«Во вторник, 22 мая, планируется его возвращение в общую группу», — сообщили в команде.

Полузащитник @TeamRussia Алан Дзагоев сегодня и завтра продолжит тренироваться по индивидуальной программе. Во вторник планируется его возвращение в общую группу. pic.twitter.com/Jmmfus0cWE — Сборная России (@TeamRussia) 20 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Роман Нойштедтер стал серебряным призёром чемпионата Турции в составе «Фенербахче».