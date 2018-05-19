Футболист сборной России Нойштедтер стал серебряным призёром чемпионата Турции в составе «Фенербахче»
Футболист сборной России Роман Нойштедтер стал серебряным призёром чемпионата Турции в составе «Фенербахче».
В матче заключительного, 34-го тура «Фенербахче» переиграл «Коньяспор» со счётом 3:2. По итогам чемпионата клуб Нойштедтера занял второе место, чемпионом стал «Галатасарай».
Ранее Роман Нойштедтер попал в предварительный список сборной России по футболу для участия в чемпионате мира 2018 года.
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