Футболист сборной России Нойштедтер стал серебряным призёром чемпионата Турции в составе «Фенербахче»

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Футболист сборной России Роман Нойштедтер стал серебряным призёром чемпионата Турции в составе «Фенербахче».

В матче заключительного, 34-го тура «Фенербахче» переиграл «Коньяспор» со счётом 3:2. По итогам чемпионата клуб Нойштедтера занял второе место, чемпионом стал «Галатасарай».

Ранее Роман Нойштедтер попал в предварительный список сборной России по футболу для участия в чемпионате мира 2018 года.

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