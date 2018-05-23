Директор «Милана» — об отказе УЕФА: такие вещи случаются только с клубами из России
«Милан» рискует остаться без участия в Лиге Европы в будущем сезоне.
«Решение УЕФА наносит ущерб имиджу «Милана». Я ожидал положительного решения по вопросу финансового фейр-плей. Такие вещи происходят только со второсортными клубами из России», — написал Фассоне в Twitter.
Он заявил, что адвокаты приступят к действию незамедлительно, так как УЕФА наносит ущерб имиджу клуба.
Ранее УЕФА отказал «Милану» в удовлетворении соглашения о соответствии клуба финансовому фейр-плей и отклонил предложение по регулированию финансовых проблем.