Директор «Милана» — об отказе УЕФА: такие вещи случаются только с клубами из России

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонить предложение клуба о добровольном соглашении по урегулированию проблем с финансовым фейр-плей.

«Милан» рискует остаться без участия в Лиге Европы в будущем сезоне.

«Решение УЕФА наносит ущерб имиджу «Милана». Я ожидал положительного решения по вопросу финансового фейр-плей. Такие вещи происходят только со второсортными клубами из России», — написал Фассоне в Twitter.

Он заявил, что адвокаты приступят к действию незамедлительно, так как УЕФА наносит ущерб имиджу клуба.

Ранее УЕФА отказал «Милану» в удовлетворении соглашения о соответствии клуба финансовому фейр-плей и отклонил предложение по регулированию финансовых проблем.