СМИ: УЕФА может исключить «Милан» из числа участников Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал «Милану» в удовлетворении соглашения о соответствии клуба финансовому фейр-плей и отклонил предложение по регулированию финансовых проблем.

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, финансовая отчётность клуба итальянской Серии А будет тщательно проанализирована. Слушание по делу состоится в июне.

В случае нарушений «Милану» грозят серьёзные санкции: исключение из числа участников Лиги Европы следующего сезона.

Отмечается, что если УЕФА утвердит последний пункт, то место «россонери» займёт занявшая седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта».

Летом 2017 года «Милан» потратил на трансферы более €200 млн. Прозрачность этих сделок вызывает сомнение у УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Милан» разгромил «Фиорентину» в последнем туре Серии А и квалифицировался в Лигу Европы.