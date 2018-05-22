СМИ: УЕФА может исключить «Милан» из числа участников Лиги Европы
Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, финансовая отчётность клуба итальянской Серии А будет тщательно проанализирована. Слушание по делу состоится в июне.
В случае нарушений «Милану» грозят серьёзные санкции: исключение из числа участников Лиги Европы следующего сезона.
Отмечается, что если УЕФА утвердит последний пункт, то место «россонери» займёт занявшая седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта».
Летом 2017 года «Милан» потратил на трансферы более €200 млн. Прозрачность этих сделок вызывает сомнение у УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Милан» разгромил «Фиорентину» в последнем туре Серии А и квалифицировался в Лигу Европы.