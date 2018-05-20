«Милан» разгромил «Фиорентину» в последнем туре Серии А и квалифицировался в Лигу Европы
Встреча завершилась со счётом 5:1.
Голы в составе победителей забили Хакан Чалханоглу, Никола Калинич и Джакомо Бонавентура. Патрик Кутроне оформил дубль.
У флорентийского коллектива отличился Джованни Симеоне.
Подопечные Дженнаро Гаттузо набрали 64 очка и заняли шестое место в турнире, которое позволит команде представить Италию в Лиге Европы следующего сезона.
«Фиорентина» расположилась на восьмой позиции.
Ранее сообщалось, что два фаната «Ювентуса» серьёзно пострадали во время чемпионского парада команды.