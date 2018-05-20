«Милан» разгромил «Фиорентину» в последнем туре Серии А и квалифицировался в Лигу Европы

«Милан» одержал разгромную победу над «Фиорентиной» в матче 38-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Голы в составе победителей забили Хакан Чалханоглу, Никола Калинич и Джакомо Бонавентура. Патрик Кутроне оформил дубль.

У флорентийского коллектива отличился Джованни Симеоне.

Подопечные Дженнаро Гаттузо набрали 64 очка и заняли шестое место в турнире, которое позволит команде представить Италию в Лиге Европы следующего сезона.

«Фиорентина» расположилась на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что два фаната «Ювентуса» серьёзно пострадали во время чемпионского парада команды.