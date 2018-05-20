«Милан» разгромил «Фиорентину» в последнем туре Серии А и квалифицировался в Лигу Европы

Короткая ссылка
«Милан» одержал разгромную победу над «Фиорентиной» в матче 38-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Голы в составе победителей забили Хакан Чалханоглу, Никола Калинич и Джакомо Бонавентура. Патрик Кутроне оформил дубль.

У флорентийского коллектива отличился Джованни Симеоне.

Подопечные Дженнаро Гаттузо набрали 64 очка и заняли шестое место в турнире, которое позволит команде представить Италию в Лиге Европы следующего сезона.

«Фиорентина» расположилась на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что два фаната «Ювентуса» серьёзно пострадали во время чемпионского парада команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных