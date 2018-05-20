Два фаната «Ювентуса» серьёзно пострадали во время чемпионского парада команды

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Два фаната туринского «Ювентуса» серьёзно пострадали во время чемпионского парада команды.

Автобус с болельщиками старался приблизиться к автобусу с футболистами «Ювентуса» во время празднования чемпионского титула и случайно задел трамвайную контактную сеть. Так как автобус был с открытым верхом, шесть человек пострадало в результате контакта с высоковольтными проводами, сообщает AGI.

По данным источника, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Один из них явлесят гражданином Италии, а второй — Ирландии.

Ранее сообщалось, что голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не пропустил мяч в своём последнем матче за команду.

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