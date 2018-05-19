Буффон не пропустил мяч в своём последнем матче за «Ювентус»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не пропустил мяч в своём последнем матче за команду.

«Ювентус» принимал у себя дома «Верону» в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии по футболу.

Буффон был заменён на 63-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Ювентуса».

Встреча завершилась победой туринского клуба — 2:1.

У чемпиона Италии голы забили Даниэле Ругани (50-я минута) и Миралем Пьянич (53-я). За «Верону» гол забил Алессио Черчи (76-я минута).

Ранее вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон написал прощальное письмо болельщикам.