Буффон написал прощальное письмо для болельщиков «Ювентуса»

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон написал прощальное письмо болельщикам.

«6111 дней. 6111 моментов чистой страсти. Радости, слёз, поражений и побед. Каждый из вас помог сделать каждый миг моей жизни в «Ювентусе» особенным. Жизнь, которая стала второй кожей. Кожей, которую я носил, любил и уважал», — написал Буффон в своём Instagram.

Он отметил, что «Ювентус» всегда останется для него домом, семьёй, клубом с уникальным ДНК.

«Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра хочу метафорически уйти оттуда, чтобы я мог посмаковать каждое мгновение. Чтобы понять, что я никогда не буду далеко от того места, которое я называю своим домом. Хочу завтра поприветствовать партнёров и друзей, которых я никогда не перестану называть братьями», — добавил Буффон.

Он выступал за «Ювентус» с 2001 года. В составе туринского клуба девять раз становился чемпионом Италии, а также три раза выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в подписании контракта с вратарём туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.