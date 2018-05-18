Буффон написал прощальное письмо для болельщиков «Ювентуса»

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Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон написал прощальное письмо болельщикам.

«6111 дней. 6111 моментов чистой страсти. Радости, слёз, поражений и побед. Каждый из вас помог сделать каждый миг моей жизни в «Ювентусе» особенным. Жизнь, которая стала второй кожей. Кожей, которую я носил, любил и уважал», — написал Буффон в своём Instagram.

Он отметил, что «Ювентус» всегда останется для него домом, семьёй, клубом с уникальным ДНК.

«Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра хочу метафорически уйти оттуда, чтобы я мог посмаковать каждое мгновение. Чтобы понять, что я никогда не буду далеко от того места, которое я называю своим домом. Хочу завтра поприветствовать партнёров и друзей, которых я никогда не перестану называть братьями», — добавил Буффон.

Он выступал за «Ювентус» с 2001 года. В составе туринского клуба девять раз становился чемпионом Италии, а также три раза выходил в финал Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в подписании контракта с вратарём туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

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