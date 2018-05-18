СМИ: Моуринью хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» Буффона
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в подписании контракта с вратарём туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.
Об этом сообщает Tuttosport.
По информации издания, португалец провёл переговоры с агентом итальянца, которому предложен двухлетний контракт.
Ранее сообщалось, что Буффон объявил об уходе из «Ювентуса».
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