СМИ: Моуринью хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» Буффона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в подписании контракта с вратарём туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, португалец провёл переговоры с агентом итальянца, которому предложен двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Буффон объявил об уходе из «Ювентуса».