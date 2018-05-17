Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из команды по окончании сезона-2017/18.

«Это завершение замечательного путешествия, в котором мне посчастливилось быть с людьми, которые действительно заботились обо мне. Я чувствовал это день за днём, и из-за их любви я сражался и старался изо всех сил», — приводит заявление Буффона на пресс-конференции «Чемпионат».

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года. В составе туринского клуба он девять раз становился чемпионом Италии, а также три раза выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что голкипер и капитан туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле».