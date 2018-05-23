Роналду отреагировал на слухи о возможном трансфере Неймара в «Реал»

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном переходе в команду бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«В Мадриде постоянно говорят о приобретениях. Я тут восемь лет, и люди постоянно обсуждают 50 игроков, которые должны прийти, но в итоге не приходят», — цитирует Роналду El Chiringuito de Jugones.

Неймар перешёл в ПСЖ летом 2017 года из стана принципиального соперника мадридского клуба — «Барселоны».

Ранее СМИ сообщали, что руководство мадридского «Реала» готово продать пятерых футболистов команды ради приобретения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.