СМИ: «Реал» готов продать пятерых игроков ради рекордного трансфера Неймара

Руководство мадридского «Реала» готово продать пятерых футболистов команды ради приобретения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, основными претендентами на продажу являются нападающие Карим Бензема и Гарет Бэйл. Кроме того, на трансфер будут выставлены защитник Хесус Вальехо и полузащитники Дани Себальос и Матео Ковачич.

Отмечается, что «Реал» заплатит за трансфер бразильца €260 млн. Летом 2017 года Неймар стал самым дорогим футболистом в истории. Его переход в ПСЖ оценивался в €222 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет играть в одной команде с Криштиану Роналду.