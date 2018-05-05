СМИ: Неймар хочет играть в одной команде с Криштиану Роналду

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар желает играть в одной команде с португальцем Криштиану Роналду и намерен перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, бразилец хочет создать эффективную связку с пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Для Неймара важно, чтобы Роналду был не против его перехода в «Реал».

Ранее сообщалось, что УЕФА заранее назвал «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов.

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