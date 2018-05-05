СМИ: Неймар хочет играть в одной команде с Криштиану Роналду

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар желает играть в одной команде с португальцем Криштиану Роналду и намерен перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Marca. По информации издания, бразилец хочет создать эффективную связку с пятикратным обладателем «Золотого мяча». Для Неймара важно, чтобы Роналду был не против его перехода в «Реал». Ранее сообщалось, что УЕФА заранее назвал «Ливерпуль» победителем Лиги чемпионов.