Президент Ганы призвал начать расследование в отношении главы футбольной федерации
Ньянтакьи подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС.
В качестве доказательства приводится видеозапись, на которой Ньянтакьи вымогает взятку. Глава футбольной ассоциации упоминает в разговоре президента страны и других высокопоставленных чиновников. Видео должно стать частью документального фильма о коррупции в ганском футболе, который выйдет в эфир 6 июня.
Ньянтакьи является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимает пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.
Ранее Комитет по этике ФИФА пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего генерального секретаря Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо.