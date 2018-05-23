Президент Ганы призвал начать расследование в отношении главы футбольной федерации

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Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо призвал правоохранительные органы страны начать расследование в отношении главы Футбольной ассоциации Ганы Квеси Ньянтакьи.

Ньянтакьи подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС.

В качестве доказательства приводится видеозапись, на которой Ньянтакьи вымогает взятку. Глава футбольной ассоциации упоминает в разговоре президента страны и других высокопоставленных чиновников. Видео должно стать частью документального фильма о коррупции в ганском футболе, который выйдет в эфир 6 июня.

Ньянтакьи является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимает пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.

Ранее Комитет по этике ФИФА пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего генерального секретаря Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо.

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