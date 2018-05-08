ФИФА пожизненно отстранила бывшего главу Федерации футбола Гватемалы

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Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего генерального секретаря Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, функционер, приговорённый к восьми месяцам лишения свободы по делу о коррупции, помимо отстранения оштрафован на $200 тыс.

Трухильо был осуждён, после того как признал свою вину в мошенничестве и получении взяток в размере $175 тыс. за продажу маркетинговых прав на чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов.

Ранее сообщалось, что ФИФА на два года отстранила бывшего тренера сборной Сальвадора по футболу за коррупцию.

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