ФИФА на два года отстранила бывшего тренера сборной Сальвадора по футболу за коррупцию

Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение на два года отстранить бывшего тренера сборной Сальвадора Романа Марадиагу от любой футбольной деятельности за коррупцию.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Марадиага был признан виновным в нарушении правил ФИФА в отношении коррупции и раскрытия информации.

Перед матчем со сборной Канады в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года, который был сыгран в сентябре 2016 года, игроки команды Сальвадора встречались с неназванной третьей стороной, которая обещала им денежное вознаграждение за влияние на результат игры. Марадиага знал об этом, но не стал оповещать ФИФА о случившемся.

Ранее сообщалось, что ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской конфедерации футбола.