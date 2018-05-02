ФИФА на два года отстранила бывшего тренера сборной Сальвадора по футболу за коррупцию

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Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение на два года отстранить бывшего тренера сборной Сальвадора Романа Марадиагу от любой футбольной деятельности за коррупцию.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Марадиага был признан виновным в нарушении правил ФИФА в отношении коррупции и раскрытия информации.

Перед матчем со сборной Канады в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года, который был сыгран в сентябре 2016 года, игроки команды Сальвадора встречались с неназванной третьей стороной, которая обещала им денежное вознаграждение за влияние на результат игры. Марадиага знал об этом, но не стал оповещать ФИФА о случившемся.

Ранее сообщалось, что ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской конфедерации футбола.

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