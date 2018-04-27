ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской конфедерации футбола

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Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от футбольной деятельности президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро за получение взяток.

По итогам расследования дель Неро был признан виновным в нарушении нескольких статей этического кодекса ФИФА, в том числе связанных с коррупцией и получением взяток, сообщает Fox Sports.

Дель Неро пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом. К тому же он оштрафован на 1 млн швейцарских франков (€835 тыс.).

Ранее сообщалось, что ФИФА сняла с генерального секретаря организации Фатмы Самуры подозрения в нарушении этического кодекса организации и не будет проводить внутреннее расследование в её отношении.

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