ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской конфедерации футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от футбольной деятельности президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро за получение взяток.

По итогам расследования дель Неро был признан виновным в нарушении нескольких статей этического кодекса ФИФА, в том числе связанных с коррупцией и получением взяток, сообщает Fox Sports.

Дель Неро пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом. К тому же он оштрафован на 1 млн швейцарских франков (€835 тыс.).

Ранее сообщалось, что ФИФА сняла с генерального секретаря организации Фатмы Самуры подозрения в нарушении этического кодекса организации и не будет проводить внутреннее расследование в её отношении.