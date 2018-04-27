ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской конфедерации футбола
По итогам расследования дель Неро был признан виновным в нарушении нескольких статей этического кодекса ФИФА, в том числе связанных с коррупцией и получением взяток, сообщает Fox Sports.
Дель Неро пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом. К тому же он оштрафован на 1 млн швейцарских франков (€835 тыс.).
Ранее сообщалось, что ФИФА сняла с генерального секретаря организации Фатмы Самуры подозрения в нарушении этического кодекса организации и не будет проводить внутреннее расследование в её отношении.