ФИФА сняла с генерального секретаря организации Самуры подозрения в нарушении этического кодекса

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Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с генерального секретаря организации Фатмы Самуры подозрения в нарушении этического кодекса организации и не будет проводить внутреннее расследование в её отношении.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил корреспондент BBC Ричард Конвэй.

Самура подозревалась в нарушении этического кодекса ФИФА в связи с конфликтом интересов, возникшим из-за подачи Марокко заявки на проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.

В процессе её изучения выявилось наличие незадекларированной семейной связи между генеральным секретарём организации и послом марокканской заявки Эль-Хаджи Диуфом, известным в прошлом нападающим сборной Сенегала и ряда клубов английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что ФИФА не хочет проводить ЧМ-2026 в Марокко из-за давления со стороны США.

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