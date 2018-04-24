СМИ: ФИФА не хочет проводить ЧМ-2026 по футболу в Марокко из-за давления со стороны США

Марокканская пресса обвинила Международную федерацию футбола (ФИФА) в нежелании всерьёз рассмотреть заявку страны на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года из-за давления со стороны США.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Forbes.

По заявлениям СМИ Марокко, глава ФИФА Джанни Инфантино делает всё, чтобы мировое первенство прошло не в африканской стране.

Отмечается, что власти США пообещали выплатить организации бонус в несколько миллионов долларов, если их заявка одержит победу. Кроме того, пресса Марокко обеспокоена составом независимой группы по рассмотрению заявок.

Марокко поборется на проведение мундиаля 2026 года с совместной заявкой США, Канады и Мексики.

Ранее сообщалось, что ФИФА откажет Марокко в проведении ЧМ-2026 из-за запрета однополых связей.