СМИ: ФИФА не хочет проводить ЧМ-2026 по футболу в Марокко из-за давления со стороны США
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Forbes.
По заявлениям СМИ Марокко, глава ФИФА Джанни Инфантино делает всё, чтобы мировое первенство прошло не в африканской стране.
Отмечается, что власти США пообещали выплатить организации бонус в несколько миллионов долларов, если их заявка одержит победу. Кроме того, пресса Марокко обеспокоена составом независимой группы по рассмотрению заявок.
Марокко поборется на проведение мундиаля 2026 года с совместной заявкой США, Канады и Мексики.
Ранее сообщалось, что ФИФА откажет Марокко в проведении ЧМ-2026 из-за запрета однополых связей.