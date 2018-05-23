На официальном сайте Эмери сообщили о его назначении главным тренером «Арсенала»

Официальный сайт испанца Унаи Эмери сообщил о его назначении главным тренером лондонского «Арсенала».

Объявление позже было удалено, сайт перестал работать, сообщает «Чемпионат».

«Горжусь, что являюсь частью семьи «Арсенала», — было написано на странице Эмери.

Ранее лондонский «Арсенал» принял решение назначить на пост главного тренера бывшего наставника «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери.